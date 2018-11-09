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Конструктор Су-57 назвал его преимущества перед F-22 и F-35

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российский истребитель Су-57 способен эффективно уничтожать воздушные и наземные цели и во многом превосходит американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, которые способны решать только определенные задачи. Об этом рассказал главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец в пятницу, 9 ноября. 

«Самолет F-22 изначально создавался как самолет для завоевания превосходства в воздухе. И только потом американцы поняли, что принципиально неправильно было проектировать самолет только под размещение ракет «воздух-воздух», — приводит слова инженера телеканал «Звезда».

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Он пояснил, что в США предприняли попытку разместить в  F-22 авиационные средства «воздух - поверхность», но конфигурация отсеков не позволила это сделать. 

Что касается F-35, то этот самолет создан для уничтожения наземных целей, добавил Стрелец. Этот истребитель по своим маневренным, разгонным характеристикам не только уступает Су-57, но и российским истребителям четвертого поколения, отметил он

Конструктор обратил внимание, что чем выше соотношение нагрузки, которую может взять самолет, к его массе, тем выше качество самолета «с точки зрения носителя». Это же касается и объема и номенклатуры средств поражения, размещаемых во внутренних отсеках. По этом показателю Су-57 не имеет аналогов среди истребителей пятого поколения, подчеркнул он. 

Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения. Самолет был создан с применением технологий малозаметности. Он разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в 2010 году.

Ранее в ноябре в Сети появились уникальные кадры маневров Су-57 на сверхмалой высоте. Ролик был снят с борта военно-транспортного самолета Ан-12.

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