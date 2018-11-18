Раскрыты новые возможности истребителя Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57 сможет вести одновременно 30 целей. Об этом 18 ноября заявил генеральный директор НИИП им. Тихомирова Юрий Белый в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

По его словам, у самолета нового поколения антенны будут расположены по всему корпусу, в то время как у предыдущих аналогов локатор только один — в носовой части фюзеляжа. Такие антенны помогут обеспечить точное обнаружение летательных аппаратов на расстоянии в несколько сотен километров.

Также отмечается, что элементы радара у Су-57 спрятаны под обшивкой. Это позволит самолету выполнять функции как истребителя, так и разведчика.

Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения. Самолет был создан с применением технологий малозаметности. Он разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в 2010 году.

9 ноября главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец заявил, что Су-57 способен эффективно уничтожать воздушные и наземные цели и во многом превосходит американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, которые способны решать только определенные задачи.