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Летчики Су-57 начали испытывать новые противоперегрузочные костюмы

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Противоперегрузочные костюмы для летчиков истребителя пятого поколения Су-57 начали проходить госиспытания. Об этом рассказали в пятницу, 16 ноября, источники в оборонно-промышленном комплексе.

«Костюмы для Су-57 прошли много этапов заводских испытаний, и сейчас, можно сказать, находятся на завершающей стадии — этапе государственных летных испытаний», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что противоперегрузочный костюм во время пилотажа при возникающих перегрузках автоматически обжимает конечности и живот летчика, препятствуя оттоку крови от мозга и предотвращая угрозу потери сознания.

Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения. Самолет был создан с применением технологий малозаметности. Он разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в 2010 году.

9 ноября главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец заявил, что Су-57 способен эффективно уничтожать воздушные и наземные цели и во многом превосходит американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, которые способны решать только определенные задачи.

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