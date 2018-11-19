Появилось видео полета новейших СУ-57 в небе над Сирией

Минобороны России показало кадры боевой работы авиационных комплексов пятого поколения Су-57 в Сирии. Видео было опубликовано на страницах военного ведомства в соцсетях в понедельник, 19 ноября.

«Полеты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолета в условиях реальной боевой обстановки», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».

Так, летчики на практике проверили летно-технические характеристики машины, а также интеллектуальный информационно-управляющий комплекс. Кроме того, была проверена работа всех бортовых систем, в том числе комплекс вооружения, в условиях повышенных температур, сложной подстилающей поверхности и других факторов.

16 ноября летчики Су-57 начали испытывать новые противоперегрузочные костюмы. Такая одежда во время пилотажа при возникающих перегрузках автоматически обжимает конечности и живот, препятствуя оттоку крови от мозга и предотвращая угрозу потери сознания.

Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения. Самолет был создан с применением технологий малозаметности. Он разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в 2010 году.

9 ноября главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец заявил, что Су-57 способен эффективно уничтожать воздушные и наземные цели и во многом превосходит американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, которые способны решать только определенные задачи.