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Истребители МиГ-31 уничтожили условного противника на Камчатке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пилоты истребителей МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ провели учения на Камчатке.

В ходе боевого дежурства они перехватили и уничтожили условного противника, нарушившего воздушную границу России.

«Нарушителем» был один из истребителей МиГ-31, у него не было опознавательных знаков, передает РЕН ТВ.

При этом самолет не отвечал на запросы военных и пытался приблизиться к важным объектам для нанесения удара.

По нему выпустили несколько ракет класса «воздух–воздух» большой дальности, после чего он был уничтожен.

31 января в Сети опубликовали видео перехвата российским Су-27 истребителя НАТО, который подошел к самолету правительства РФ на слишком близкое расстояние.

На кадрах Су-27 вплотную подлетает к военному самолету, заставляя его повернуть в сторону и отдалиться на безопасную дистанцию.

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