Северный флот получил два модернизированных истребителя МиГ-31

Два модернизированных истребителя-перехватчика МиГ-31 пополнили авиаполк Северного флота, сообщили в пресс-службе СФ в среду, 13 февраля.

В оперативно-стратегическом объединении Вооруженных сил РФ рассказали, что изменения претерпели авионика и радиоэлектронные системы самолетов, за счет чего существенно улучшились тактические характеристики истребителей. Всего в зимний период 2018–2019 годов полк получил восемь подобных машин. Все они задействованы в подготовке летного состава, пишет «Интерфакс».

В начале февраля в Минобороны России сообщили, что до конца текущего года на аэродроме Мончегорск в Мурманской области развернут две эскадрильи модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31. В дальнейшем на базе этих подразделений сформируют авиационный полк.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31, предназначенный для длительного патрулирования и борьбы с высотными самолетами-разведчиками, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Машина может одновременно поражать шесть воздушных целей и сопровождать до 10 объектов. Кроме того, МиГ-31К стал первым авиационным носителем гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

«Кинжал» — это отечественный гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Он предназначен для боевого поражения разнообразных целей, начиная от стационарных объектов и заканчивая морскими военными кораблями.