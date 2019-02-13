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Северный флот получил два модернизированных истребителя МиГ-31

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Два модернизированных истребителя-перехватчика МиГ-31 пополнили авиаполк Северного флота, сообщили в пресс-службе СФ в среду, 13 февраля.

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В оперативно-стратегическом объединении Вооруженных сил РФ рассказали, что изменения претерпели авионика и радиоэлектронные системы самолетов, за счет чего существенно улучшились тактические характеристики истребителей. Всего в зимний период 2018–2019 годов полк получил восемь подобных машин. Все они задействованы в подготовке летного состава, пишет «Интерфакс».

В начале февраля в Минобороны России сообщили, что до конца текущего года на аэродроме Мончегорск в Мурманской области развернут две эскадрильи модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31. В дальнейшем на базе этих подразделений сформируют авиационный полк.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31, предназначенный для длительного патрулирования и борьбы с высотными самолетами-разведчиками, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Машина может одновременно поражать шесть воздушных целей и сопровождать до 10 объектов. Кроме того, МиГ-31К стал первым авиационным носителем гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

«Кинжал» — это отечественный гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Он предназначен для боевого поражения разнообразных целей, начиная от стационарных объектов и заканчивая морскими военными кораблями.

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