«Калашников» анонсировал открытие производства в Индии

В ближайшее время может быть подписано межправительственное соглашение об организации производства российского стрелкового оружия в Индии. Об этом 15 февраля заявил генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.

«Вопрос в работе сейчас. Мы надеемся, в ближайшем будущем будет подписано межправительственное соглашение, которые сформулирует основные параметры», — цитирует его «Интерфакс».

8 января «Рособоронэкспорт», входящий в госкорпорацию «Ростех», начал выводить на мировой рынок автоматы Калашникова 200-й серии. На все его модификации были оформлены разрешительные экспортные документы.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» запустит серийное производство автоматов под патрон НАТО. Новинка создана на базе АК-103 с элементами конструкции АК-12.