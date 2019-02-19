Одним Махом: зенитчиков научат сбивать гиперзвуковые цели

Расчеты самых современных российских зенитных комплексов С-400 и «Панцирь-С» научат бороться с гиперзвуковым оружием. Это перспективное направление, которое разрабатывается в ряде стран, в том числе России и США. Для имитации оружия будущего созданы интеллектуальные на базе мишени «Фаворит-РМ» с уникальными скоростными характеристиками.

Как рассказали «Известиям» в Министерстве обороны, в конце декабря прошлого года во время учений с участием зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРП) «Панцирь-С1» впервые были применены ракеты-мишени «Фаворит-РМ», специально доработанные для имитации гиперзвукового оружия. Их использование было признано успешным, и уже в этом году они поступят для тренировок на основные полигоны ПВО.

Комплекс «Фаворит-РМ» состоит из пункта управления и пусковых установок С-300 с четырьмя ракетами. Технические возможности позволяют одновременно запускать до 16 мишеней. Этим достигается плотность и интенсивность налета, что достоверно создает имитацию массовости авиации, крылатых и баллистических ракет.

В мишень превращены дооборудованные ракеты 5В55 зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Боевая часть освобождается от взрывчатки, а на ее место устанавливается дополнительное электронное оборудование, также перепрограммируется блок управления. Особенности модернизированной «гиперзвуковой» ракеты-мишени — это большие скорости и широкий диапазон высоты полета. После доработок мишень способна кратковременно развивать гиперзвуковую скорость свыше 7 тыс. км/ч. Таких показателей сегодня не способны достигнуть самолеты пятого поколения и крылатые ракеты.

В определенных режимах ракета способна в режиме реального времени реагировать на угрозы и уклоняться от атак. После того как ее облучают радарами, срабатывает система, которая выдает данные о типе ЗРС, готовящейся нанести удар. В автоматическом режиме проходит анализ, какие средства поражения могут быть применены. Реагируя на обстановку, ракета совершает противозенитный маневр. На завершающейся стадии полета ракета на несколько километров резко взмывает в небо и падает вниз. Что делает ее сложной целью для средств ПВО.

«Фаворит-РМ» способен имитировать все существующие и перспективные средства воздушного нападения вероятного противника, в том числе баллистические и крылатые ракеты, самолеты, вертолеты и малозаметные беспилотники, а также гиперскоростные ракеты.

Ракеты-мишени «Фаворит-РМ» позволят выработать ряд тактических приемов и научат расчеты ЗРК бороться с высокоскоростными гиперзвуковыми целями, которые появятся уже в обозримом будущем, рассказал «Известиям» начальник зенитных ракетных войск ВВС России в 2000–2008 годах генерал-лейтенант Александр Горьков.

— Применение в учебных стрельбах интеллектуальных мишеней является шагом вперед в подготовке расчетов современных российских зенитных ракетных систем. Это будет способствовать повышению уровня их мастерства, — рассказал эксперт.

Новые ракеты являются сложными мишенями, поскольку их возможно запускать в высоком темпе, создавая плотный налет, они имитируют различные типы целей. Чтобы усложнить задачу для расчетов, на борт каждой ракеты вводится программа индивидуального полета. На протяжении всей дистанции ракета-мишень находится под контролем, оператор имеет возможность выдавать радиокоманду для корректировки траектории и маневра, что вносит сложности для работы командных пунктов, боевых расчетов и огневых средств. Противостояние новым ракетам научит расчеты зенитных комплексов действовать в сложной, динамично меняющейся обстановке, резюмировал Александр Горьков.