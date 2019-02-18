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В «Ростехе» рассказали о сроках изготовления С-400 для Индии

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал 18 февраля в ходе выставки вооружений IDEX-2019, что срок изготовления систем ПВО С-400 по контракту с Индией начнется сразу после поступления аванса. Об этом сообщает «РИА Новости».

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«Контракт подписан, авансовый платеж еще не поступил. Когда будет проплачен авансовый платеж, с этого момента начинается срок изготовления С-400», — сказал он, не уточнив размер аванса. Посол Индии в России Бала Венкатеш Варма рассчитывает, что первая поставка этих комплексов должна состояться к 2020 году.

Договор на поставку Индии российских зенитных ракетных систем С-400 под экспортным названием «Триумф» вступил в силу 5 февраля.

5 октября прошлого года стало известно, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали соглашение о поставке Нью-Дели пяти полков С-400 «Триумф». Индия станет третьей страной после Китая и Турции, которая приобрела данные комплексы.

Система С-400 предназначена для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Была принята на вооружение 28 апреля 2007 года, экспортное название «Триумф». По мнению экспертов, ЗРК играет ключевую роль в концепции ВС России, известной на Западе как «Зона запрета доступа».

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