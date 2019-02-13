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В НАТО предложили Турции альтернативу С-400

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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США, Франция и Италия обсуждает с Турцией альтернативы приобретения ей российских ЗРК С-400, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер на полях заседания совета альянса на уровне министров обороны в Брюсселе.

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Он уточнил, что в качестве альтернативы С-400 Анкаре предлагается французская система противо-воздушной обороны ASTER 30-SAMP/T. 

Вместе с тем Столтенберг напомнил, что каждая страна НАТО может самостоятельно принимать решения относительно покупки какого-либо вооружения, передает ТАСС

Контракт на поставки С-400 Анкара и Москва заключили в 2017 году.  Вашингтон неоднократно выступал против этого соглашения и угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35. В США опасаются, что турецкие специалисты, которые участвуют в создании самолетов, могут использовать технологии при работе с российскими комплексами, что сделает истребители более уязвимыми перед ЗРК.

На угрозы Вашингтона в Анкаре ответили, что будут «приобретать любые технологии» в «любой стране» для обеспечения национальной безопасности.

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