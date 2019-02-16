Эрдоган отказался разрывать сделку по С-400 ради США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что не собирается отказываться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, несмотря на давление своего союзника по НАТО — США. Это заявление последовало за серией переговоров между Анкарой и Вашингтоном по поводу продажи американской системы ПВО Patriot за $3,5 млрд.

«Мы заключили сделку С-400 с Россией. Мы не намерены отказываться от этого шага. Это окончательно», — сказал турецкий лидер, его слова приводит газета Hürriyet Daily News.

Он уточнил, что Турция работает над тем, чтобы поставки комплексов были осуществлены в июле.

При этом Эрдоган подчеркнул, что Анкара остается открытой для покупки американской системы Patriot, но при условии, что сделка будет служить интересам Турции.

«Совместное производство, предоставление кредита и досрочная доставка — вот критерии, которым мы придаем большое значение. Хотя они (США. — Ред.) положительно относятся к ранним поставкам, но они не обещают выдачу кредита и совместного производства», — сказал он.

Контракт на поставки С-400 Анкара и Москва заключили в 2017 году. Вашингтон неоднократно выступал против этого соглашения и угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35.

В США опасаются, что турецкие специалисты, которые участвуют в создании самолетов, могут использовать технологии при работе с российскими комплексами, что сделает истребители более уязвимыми перед ЗРК. На угрозы Вашингтона в Анкаре ответили, что будут «приобретать любые технологии» в «любой стране» для обеспечения национальной безопасности.