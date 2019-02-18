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«Ростех» уничтожил предназначенные Китаю ракеты С-400

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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«Ростех» уничтожил поврежденные ракеты для систем противо-воздушной обороны С-400, которые были отправлены по контракту в Китай. Об этом заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на пресс-конференции в понедельник, 18 февраля. 

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«К сожалению, произошла авария. Судно, которое везло эти ракеты, попало в шторм. Вынуждены были эти все ракеты уничтожить, сейчас изготавливаем новые», — приводит его слова сайт kp.ru

Китай стал первым зарубежным покупателем российских С-400. Контракт был заключен в 2014 году, сумма сделки превысила $3 млрд. Полк установок полного состава включает командный пункт, радиолокационные станции, пусковые установки, зенитные управляемые ракеты, энергетическое оборудование и другое имущество. 

Позже российскими ПВО заинтересовались Турция, Индия и Саудовская Аравия.

Система С-400 предназначена для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Была принята на вооружение 28 апреля 2007 года, экспортное название «Триумф». По мнению экспертов, ЗРК играет ключевую роль в концепции ВС России, известной на Западе как «Зона запрета доступа».

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