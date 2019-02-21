Израиль представил «дрона-убийцу» комплексов С-300 и С-400

Israel Aerospace Industries (IAI) расширила линейку дронов-камикадзе, представив новую модель «летающего боеприпаса» под названием Mini Harpy, сообщает пресс-служба компании.

По заверениям производителя, новинка предназначена для борьбы с различной вражеской техникой, например радарами. Боеприпас запускается с вертолетов, морских и наземных платформ, а затем исследует пространство, дожидаясь появления цели. Во время полета он транслирует соответствующее видео оператору.

Дрон разработан на базе барражирующих боеприпасов Harop и Harpy. Вес устройства составляет 45 кг, из них 8 кг — боевая часть. Продолжительность работы два часа, максимальная дальность полета — 100 км.

Также IAI опубликовала на своем официальном YouTube канале видео испытаний беспилотника. В качестве мишени была выбрала мобильная радиолокационная станция, похожая на всевысотный обнаружитель 96Л6Е на шасси МЗКТ-7930, используемый в российских ракетных комплексах С-300 и С-400.

Ранее в феврале российский концерн «Калашников» показал на международной выставке IDEX 2019 самовзрывающийся беспилотник «КУБ-БЛА». Позже было опубликовано видео испытаний дрона-камикадзе.