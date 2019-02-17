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Американские СМИ рассказали о российском «убийце» танков НАТО

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Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
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Разрабатываемый Россией переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) способен стать «серьезной угрозой для танков НАТО», заявил эксперт американского журнала The National Interest Чарли Гао.

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О создании нового ПТРК в начале февраля рассказал председатель научно-технического совета Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ полковник Роман Спирин. По его словам, комплекс будет функционировать по принципу «выстрелил-забыл» и сможет обеспечить пуск ракеты из малоразмерных неподготовленных помещений и огневых фортификационных сооружений.

Как считает Чарли Гао, новый российский ПТРК может рассматриваться как ответ Москвы на американские системы Javelin и стать настоящим «убийцей танков» альянса. Он, в частности, обратил внимание, что разработчики установки хотят усилить бронепробиваемость установки, что может быть связано с укреплением броневых конструкций в машинах M1A2C Abrams.

Также американский специалист отметил, что российский ПТРК можно будет использовать в урбанизированной местности в отличие от Javelin, который представляет собой достаточно громоздкую систему.

По мнению Гао, новые российские комплексы, скорее всего, будут напоминать израильские переносные ракетные комплексы Spike-SR или Enforcer MBDA — системы однократного применения. Их можно быстро задействовать, поскольку на охлаждение теплового прицела пускового устройства Spike требуется всего 30 секунд.

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