СМИ обвинили США в вывозе 50 т золота из Сирии

Американские военнослужащие вывезли из Сирии около 50 т золота, договорившись с террористами в провинции Дейр-эз-Зор.

Как сообщает сирийское агентство SANA, боевики передали все свое золото (около 40 т) американским военным в обмен на гарантии безопасности.

По данным журналистов, золото боевики награбили на территории Ирака и Сирии и спрятали в окрестностях населенного пункта Багхуз в Дейр-эз-Зоре. Еще 10 т драгоценного металла военные нашли в других тайниках боевиков.

28 февраля президент США Дональд Трамп заявил об установлении полного контроля над территорией, которую ранее оккупировала террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

В декабре 2018 года Трамп объявил о победе над боевиками в Сирии и сообщил о скором выводе военных США из республики. Однако сроки ухода из страны постоянно передвигались.

21 февраля союзники Вашингтона отказались остаться в САР после вывода контингента США, добавив при этом, что готовы пересмотреть свои планы. На следующий день в Белом доме приняли решение оставить в Сирии «миротворческую группу» на некоторое время.