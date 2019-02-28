Трамп заявил о контроле над 100% территории ИГ в Сирии

Президент Дональд Трамп заявил, что США установили полный контроль над территорией, которую ранее оккупировала террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

Об этом он заявил, выступая 28 февраля перед военнослужащими США в Анкоридже (штат Аляска). «Мы только что установили контроль над территорией «халифата» в Сирии», — цитирует Трампа ТАСС.

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен ранее во время выступления в Совбезе всемирной организации отметил, что ИГ разгромлена, но угроза ее возрождения сохраняется.

В декабре 2018 года Трамп объявил о победе над боевиками в Сирии и сообщил о скором выводе военных США из республики. Однако сроки ухода из страны постоянно передвигались.

21 февраля союзники Вашингтона отказались остаться в САР после вывода контингента США, добавив при этом, что готовы пересмотреть свои планы. На следующий день в Белом доме приняли решение оставить в Сирии «миротворческую группу» на некоторое время.

27 февраля источник в правительстве Израиля сообщил, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и президент РФ Владимир Путин договорились создать группу по удалению иностранных сил из Сирии.