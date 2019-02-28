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ООН констатировала разгром ИГ

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) разгромлена, но угроза ее возрождения сохраняется. Об этом предупредил спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен во время выступления в Совбезе всемирной организации. 

«Задачи, связанные с достижением мира, огромны по своим масштабам и сложности. ИГИЛ побеждена «на земле», но опыт подсказывает, что она может возродиться», — приводит его слова «РИА Новости»

США и их союзники воюют против ИГ в Сирии и Ираке с 2014 года, причем действуют без согласия официальных властей страны. В декабре Трамп объявил о выводе войск из Сирии без уточнения сроков. 

Ранее в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные сохранят свое присутствие в Ираке, чтобы «следить за Ираном», поскольку, по его мнению, это и есть «настоящая проблема». В то же время он не исключил, что американские войска в случае необходимости могут быть оперативно возвращены и в Сирию, и в Афганистан.

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