Боевики обстреляли ТЭЦ в сирийской провинции Хама

Группировки экстремистов в среду обстреляли из реактивных установок залпового огня теплоэлектростанцию в городе Мухрада в сирийской провинции Хама.

Как сообщил директор ТЭЦ Али Хайф, объекту нанесен значительный урон. В результате обстрела произошло возгорание газопровода, выведено из строя электрооборудование на нескольких блоках. Информация о пострадавших среди персонала не поступала.

По данным ТАСС, более 20 снарядов были выпущены из северных районов провинции, которые находятся под контролем террористов. В ответ на обстрел сирийская артиллерия нанесла удар по позициям противника. В результате уничтожены несколько установок.

24 февраля автобус с мирными жителями подорвался на мине в сирийской провинции Хама. В результате произошедшего погибли 24 человека.