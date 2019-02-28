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Боевики обстреляли ТЭЦ в сирийской провинции Хама

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Фото: REUTERS/Rodi Said
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Группировки экстремистов в среду обстреляли из реактивных установок залпового огня теплоэлектростанцию в городе Мухрада в сирийской провинции Хама.

Как сообщил директор ТЭЦ Али Хайф, объекту нанесен значительный урон. В результате обстрела произошло возгорание газопровода, выведено из строя электрооборудование на нескольких блоках. Информация о пострадавших среди персонала не поступала.

По данным ТАСС, более 20 снарядов были выпущены из северных районов провинции, которые находятся под контролем террористов. В ответ на обстрел сирийская артиллерия нанесла удар по позициям противника. В результате уничтожены несколько установок.

24 февраля автобус с мирными жителями подорвался на мине в сирийской провинции Хама. В результате произошедшего погибли 24 человека.

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