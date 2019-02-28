В Ростов-на-Дону прибыл поезд «Сирийский перелом»

Автоматы, пистолеты, боевые пикапы, БТР, танк и даже полевые палатки. Поезд «Сирийский перелом» прибыл в Ростов-на-Дону. На борту эшелона — техника и оружие, захваченные у боевиков. В одном из вагонов — выставка работ художников и фронтовых фотографов.