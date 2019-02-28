Прямой эфир
Сюжет:

Более тысячи жителей Сирии и Ирака погибли от ударов коалиции США с 2014 года

0
Фото: Global Look Press/US Army
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более тысячи мирных жителей погибли в Сирии и Ираке с августа 2014 года по январь 2019-го в результате действий коалиции, возглавляемой США. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ежемесячный доклад штаба международной группы войск 28 февраля.

Всего за указанный период в рамках операции «Непоколебимая решимость» коалиция нанесла 33 921 удар, в результате которых были «непреднамеренно убиты» «по меньшей мере 1257 гражданских лиц».

Почувствовали химию: США готовы воспользоваться провокацией в Сирии
Новая атака «Белых касок» в Идлибе задержит вывод американских войск из САР

Вооруженный конфликт начался в Сирии в марте 2011 года. В 2014 году США и их союзники начали военную операцию по борьбе с террористами «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

При этом в САР они действуют без согласия официального Дамаска и одобрения ООН, на что неоднократно указывали сирийские власти и требовали от США и их сторонников покинуть страну.

В декабре 2018 года американский лидер Дональд Трамп объявил о победе над боевиками в Сирии и сообщил о скором выводе военных США из республики. Однако сроки ухода из страны постоянно передвигались.

21 февраля союзники Вашингтона отказались остаться в САР после вывода американского контингента, добавив при этом, что готовы пересмотреть свои планы.

На следующий день в Белом доме приняли решение оставить в Сирии «миротворческую группу» на некоторое время.

27 февраля источник в правительстве Израиля сообщил, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин договорились создать группу по удалению иностранных сил из Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Боевики обстреляли ТЭЦ в сирийской провинции Хама
Французского полковника накажут за критику коалиции в Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017