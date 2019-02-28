Более тысячи жителей Сирии и Ирака погибли от ударов коалиции США с 2014 года

Более тысячи мирных жителей погибли в Сирии и Ираке с августа 2014 года по январь 2019-го в результате действий коалиции, возглавляемой США. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ежемесячный доклад штаба международной группы войск 28 февраля.

Всего за указанный период в рамках операции «Непоколебимая решимость» коалиция нанесла 33 921 удар, в результате которых были «непреднамеренно убиты» «по меньшей мере 1257 гражданских лиц».

Вооруженный конфликт начался в Сирии в марте 2011 года. В 2014 году США и их союзники начали военную операцию по борьбе с террористами «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

При этом в САР они действуют без согласия официального Дамаска и одобрения ООН, на что неоднократно указывали сирийские власти и требовали от США и их сторонников покинуть страну.

В декабре 2018 года американский лидер Дональд Трамп объявил о победе над боевиками в Сирии и сообщил о скором выводе военных США из республики. Однако сроки ухода из страны постоянно передвигались.

21 февраля союзники Вашингтона отказались остаться в САР после вывода американского контингента, добавив при этом, что готовы пересмотреть свои планы.

На следующий день в Белом доме приняли решение оставить в Сирии «миротворческую группу» на некоторое время.

27 февраля источник в правительстве Израиля сообщил, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин договорились создать группу по удалению иностранных сил из Сирии.