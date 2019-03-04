Прямой эфир

ЕС продлил санкции в отношении Януковича и его окружения

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз продлил до 6 марта 2020 года санкции в отношении 12 человек, которых признали ответственными за незаконное присвоение госсредств Украины. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном 4 марта. Ограничительные меры включают в себя заморозку активов этих лиц.

Во все тяжкие: Янукович предупредил украинцев о провокациях
Экс-президент Украины заявил, что Киев создал группу киллеров для ликвидации неугодных политиков

Отмечается, что ЕС не стал продлевать действие ограничительных мер в отношении одного человека, данное решение было принято по итогам ежегодного пересмотра санкций. По данным ТАСС, из списка был исключен экс-глава администрации Виктора Януковича, который был президентом Украины с 2010 по 2014 год, Андрей Клюев.

27 февраля стало известно, что постоянные представители стран Евросоюза согласовали продление санкций в отношении бывшего главы государства и его окружения.

В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, в результате которого Верховная рада отстранила Януковича от власти. Он был вынужден покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Позднее против политика возбудили уголовное дело о госизмене.

5 марта 2014 года ЕС ввел санкции в отношении 18 граждан Украины. В список вошли Янукович, двое его сыновей, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров и приближенные к нему лица. Ограничительные меры включают запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку банковских активов. Изначально санкции вводились на год, но после истечения этого срока власти ЕС неоднократно их продлевали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Янукович пригрозил Порошенко трибуналом в Гааге
Госадвоката Януковича обвинили в незаконных действиях

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017