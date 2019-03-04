ЕС продлил санкции в отношении Януковича и его окружения

Евросоюз продлил до 6 марта 2020 года санкции в отношении 12 человек, которых признали ответственными за незаконное присвоение госсредств Украины. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном 4 марта. Ограничительные меры включают в себя заморозку активов этих лиц.

Отмечается, что ЕС не стал продлевать действие ограничительных мер в отношении одного человека, данное решение было принято по итогам ежегодного пересмотра санкций. По данным ТАСС, из списка был исключен экс-глава администрации Виктора Януковича, который был президентом Украины с 2010 по 2014 год, Андрей Клюев.

27 февраля стало известно, что постоянные представители стран Евросоюза согласовали продление санкций в отношении бывшего главы государства и его окружения.

В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, в результате которого Верховная рада отстранила Януковича от власти. Он был вынужден покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Позднее против политика возбудили уголовное дело о госизмене.

5 марта 2014 года ЕС ввел санкции в отношении 18 граждан Украины. В список вошли Янукович, двое его сыновей, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров и приближенные к нему лица. Ограничительные меры включают запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку банковских активов. Изначально санкции вводились на год, но после истечения этого срока власти ЕС неоднократно их продлевали.