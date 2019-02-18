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Госадвоката Януковича обвинили в незаконных действиях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Предоставленный экс-президенту Украины Виктору Януковичу государственный адвокат Юрий Рябовол не имел права подавать апелляционную жалобу на приговор украинского суда по делу о государственной измене. Об этом 18 февраля заявили в пресс-службе адвокатской фирмы Aver lex, которая представляет интересы политика.

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«Он не уполномочен подавать такую апелляцию», — цитирует пресс-службу «РИА Новости».

Еще в августе 2018 года Виктор Янукович написал отказ от услуг Рябовола, настаивая на том, чтобы его интересы защищали только частные адвокаты.

Ранее пресс-секретарь Оболонского районного суда города Киева Инна Свинаренко сообщила, что госадвокат Януковича Юрий Рябовол подал апелляцию на решение судьи признать экс-президента страны виновным.

24 января Оболонский районный суд заочно приговорил Януковича к 13 годам тюремного заключения по уголовному делу о государственной измене.

Виктор Янукович был смещен со своего поста в 2014 году в ходе госпереворота. После этого суд арестовал резиденцию Межгорье и иные объекты недвижимости политика, а в отношении экс-президента началось уголовное преследование.

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