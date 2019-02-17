Азаров назвал действия Януковича на майдане «слишком мягкими»

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что бывший украинский президент Виктор Янукович действовал слишком мягко во время протестов на майдане Незалежности в 2014 году.

По его словам, было ясно, что «взят курс на вооруженный захват государственной власти».

«С этого момента надо было действовать так, как действует, например, Макрон во Франции: бастуете, протестуете — вот вам место, протестуйте. Но когда вы пытаетесь захватить органы государственной власти, вы должны нести за это ответственность и наказание», — сказал Азаров.

В интервью телеканалу «112 Украина» Азаров отметил, что предлагал Януковичу действовать более решительно.

«Говорю, вот эта вот твоя беспрерывная уступчивость и мягкотелость приводит к тому, что люди наглеют и не считаются с властью», — рассказал Азаров.

Также экс-премьер Азаров считает, что действующему президенту Петру Порошенко стоит уйти с должности за то, что довел страну до нищеты, а не баллотироваться во второй раз.

По его словам, он знает Порошенко как человека, у которого свои личные интересы стоят на первом месте. «У меня негативное отношение к Порошенко», — сказал Азаров. 21 ноября 2013 года в центре Киева из-за приостановки подписания соглашения об ассоциации с ЕС собрались сторонники евроинтеграции.

Эпицентром противостояния силовиков и радикалов стал майдан Незалежности. В результате в стране произошел государственный переворот, погибли более 100 человек. С итогами «майдана» не согласились жители Донбасса, в результате чего новое украинское руководство начало военную операцию на востоке страны. По данным ООН, жертвами военной операции Киева стали более 10 тыс. человек.

Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.



