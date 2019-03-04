WP сообщила о попытках США помешать ОАЭ наладить связи с Асадом

США предприняли попытку удержать союзные арабские государства от восстановления связей с президентом Сирии Башаром Асадом.

Как пишет The Washington Post, поводом послужило решение Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вновь открыть свое посольство в Дамаске.

Это породило ожидание, что Асад вновь окажется принятым в арабском мире после восьми лет изоляции, отмечает издание. Членство Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) приостановлено с 2011 года.

Администрация Трампа настаивает на том, чтобы союзники воздержались от восстановления связей с Асадом.

Вашингтон предупредил, что любые шаги по участию в восстановлении Сирии приведут к санкциям США, которые призваны заставить Асада пойти на политические реформы.

В то же время Россия пытается убедить правительства арабских стран присоединиться к Асаду, рассказали собеседники издания.

8 февраля сообщалось, что Тунис в ближайшее время собирается открыть свое посольство в Дамаске и тем самым восстановить дипотношения на прежнем уровне. Об этом «Известиям» заявил зампредседателя международного комитета парламента Сирии Аммар аль-Асад.



