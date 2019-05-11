Трамп назвал способ избежать увеличения пошлин на товары

Президент США Дональд Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на импортируемые в США товары. Американский лидер поделился советом на своей странице в Twitter 11 мая.

«Производите свои товары в старых добрых Соединенных Штатах. Это очень просто!» — написал он в связи с введением новых пошлин на товары из Китая.

Торговая война между КНР и США продолжается с 6 июля 2018. Тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами. Соединенные Штаты ввели пошлину в 25% на импорт 818 товаров из Китая общим объемом поставок $34 млрд в год. В этот же день КНР ввела зеркальные ответные меры.

23 августа Вашингтон ввел новые пошлины на ряд товаров из Китая объемом $16 млрд, что стало поводом для нового ответа КНР. Список товаров включает различные автомобили, авиатопливо, запчасти, медицинское оборудование, разные виды отходов, уголь и газ.

Позже, в начале декабря 2018 года, Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения.

Американский лидер согласился не повышать тарифы с 1 января 2019 года. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта. Переговоры с Пекином шли успешно, и Трамп выражал готовность продлить соглашение.

Однако 11 мая глава Белого дома поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд. Как говорится в заявлении представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, в такую сумму оценивается «весь оставшийся импорт» из страны.

Новость о новых пошлинах неприятно удивила Пекин, который пообещал, что примет ответные меры.