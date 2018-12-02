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Трамп согласился не поднимать пошлины на товары из Китая с 1 января

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп поднимет пошлины на китайские товары с 10% до 25%, если Вашингтон и Пекин не достигнут соглашения за 90 дней. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщила пресс-служба Белого дома после переговоров американского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее планировалось, что пошлины вырастут с 1 января.

«Президент Трамп согласился, что не будет повышать с 1 января тарифы на продукцию на сумму в $200 млрд с 10% до 25%», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом Китай согласился для ликвидации дисбаланса в торговле закупать на пока не установленную, но довольно значительную сумму сельскохозяйственную продукцию, энергоносители, промышленную и другую продукцию США.

Торговая война между КНР и США продолжается с 6 июля, после того как в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами.

24 сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта в $200 млрд в год. В качестве ответной меры Китай ввел пошлины в размере 5–10% на американский импорт объемом $60 млрд.

28 ноября президент РФ Владимир Путин оценил последствия торговой войны Китая и США для России.

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