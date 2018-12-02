Вашингтон счел успешной встречу Трампа и Цзиньпина в Аргентине

Вашингтон не станет вводить дополнительные пошлины на импортируемые в страну китайские товары. Об этом стало известно после встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Аргентине, состоявшейся в субботу, 1 декабря.

«Беседа лидеров двух стран завершилась: дополнительные пошлины с 1 января вводиться не будут, а проведение двусторонних переговоров продолжится», — цитирует ТАСС экономического советника президента США Лоуренса Кадлоу.

Торговая война между США и Китаем продолжается с 6 июля. Тогда страны ввели взаимные таможенные пошлины.

24 сентября вступили в силу американские пошлины на товары из КНР объемом импорта в $200 млрд в год в размере 10%. В ответ Пекин ввел пошлины в размере 5–10% на импорт из США объемом $60 млрд.

27 ноября Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на импорт групп китайских товаров, на которые пошлины еще не действуют, в случае неудачи переговоров с Пекином.