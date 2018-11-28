Трамп допустил введение пошлин на импорт легковых автомобилей

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения пошлин в размере 25% на импорт легковых машин для защиты собственной автомобильной промышленности. Об этом он сообщил в своем Twitter в среду, 28 ноября.

«Причина, по которой бизнес (по производству. — Ред) легких грузовых машин в США развивается так хорошо, заключается в том, что, впервые за много лет, на ввоз легких грузовиков в нашу страну была введена пошлина в размере 25%» — написал Трамп.

По его мнению, если американское правительство примет аналогичные меры в отношении ввозимых легковых машин, их производство в США значительно возрастет, и General Motors не будет закрывать свои заводы в Огайо, Мичигане и Мэриленде.

Американский лидер обратился к Конгрессу с призывом поддержать его инициативу для стимуляции национального автопрома. Он отметил, что имеет широкие полномочия по введению импортных пошлин. «Из-за того, что произошло с General Motors, этот вопрос сейчас изучается», — отметил Трамп.

О планах General Motors закрыть пять заводов в США и Канаде (плюс еще три предприятия в других странах), а также сократить в общей сложности 15% персонала (включая 25% руководящих сотрудников) стало известно 27 ноября.

В настоящий момент в США действуют пошлины на импортные автомобили в размере 2,5% на легковые автомобили, собранные в Евросоюзе, и 25% на грузовики. Пошлины на грузовики были введены Соединенными Штатами в ответ на повышенные тарифы на импорт курицы в Европу в 1963 году, за что получили название «Куриный налог».

В начале марта Трамп объявил о введении ввозных пошлин на поставки стали и алюминия в размере 25 и 10% соответственно. Позднее Соединенные Штаты отложили введение сборов до 1 июня для стран Евросоюза, Канады и Мексики. По словам американского лидера, эта мера нацелена на поддержку производителей в США.

Кроме того, Вашингтон объявил о введении таможенных пошлин в размере 25% на товары из Китая. Аналогичные сборы американская администрация планирует применить в отношении импортных автомобилей.