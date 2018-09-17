Трамп пригрозил пошлинами не желающим торговать по «честным условиям» странам

Президент США Дональд Трамп поставил ультиматум: по его словам, или государства будут торговать с Вашингтоном по «честным условиям», или Белый дом введет тарифные санкции в отношении них.

Об этом американский лидер написал в понедельник, 17 сентября, на своей странице в Twitter.

По мнению Трампа, политика пошлин уже поставила США в очень сильную «переговорную позицию», принесла стране миллиарды долларов и рабочие места.

«Если страны не будут заключать справедливые сделки с нами, они будут тарифицированы!» — подчеркнул он.

В июле Соединенные Штаты установили в отношении Китая пошлины в 25% на импорт 818 товаров из Китая общим объемом поставок на $34 млрд в год. Пекин на это ответил зеркально. 23 августа Вашингтон ввел новые пошлины на ряд китайских товаров объемом $16 млрд, на что власти КНР ответили тем же и подали иск к США во Всемирную торговую организацию.

В этом же месяце американский президент Дональд Трамп объявил о двукратном повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.