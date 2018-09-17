Прямой эфир

Трамп пригрозил пошлинами не желающим торговать по «честным условиям» странам

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп поставил ультиматум: по его словам, или государства будут торговать с Вашингтоном по «честным условиям», или Белый дом введет тарифные санкции в отношении них.

Невеликолепная семерка
Торговая война США против союзников настроила участников G7 против Америки

Об этом американский лидер написал в понедельник, 17 сентября, на своей странице в Twitter.

По мнению Трампа, политика пошлин уже поставила США в очень сильную «переговорную позицию», принесла стране миллиарды долларов и рабочие места.

«Если страны не будут заключать справедливые сделки с нами, они будут тарифицированы!» — подчеркнул он.

В июле Соединенные Штаты установили в отношении Китая пошлины в 25% на импорт 818 товаров из Китая общим объемом поставок на $34 млрд в год. Пекин на это ответил зеркально. 23 августа Вашингтон ввел новые пошлины на ряд китайских товаров объемом $16 млрд, на что власти КНР ответили тем же и подали иск к США во Всемирную торговую организацию.

В этом же месяце американский президент Дональд Трамп объявил о двукратном повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Белый дом прокомментировал ответные меры Турции на пошлины США
Китай утвердил новые пошлины на товары из США на сумму $60 млрд

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017