Повышенная киберактивность: в чёрную пятницу продавцов проверят роботы

В течение трех дней в стране будет проходить акция распродаж «Черная пятница». Скидки покупателям предоставят в 1,5 раза больше компаний, чем в прошлом году. Впервые за онлайн-магазинами будут следить с помощью роботов. Они проконтролируют, чтобы участники не завышали цены перед распродажей и не привлекали клиентов искусственными скидками. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), которая является организатором акции на одной из крупнейших онлайн-площадок. Недобросовестные компании будут дисквалифицированы, пояснил представитель альтернативной площадки Black Friday.

Начнут по-черному

Акция распродаж «Черная пятница» продлится до воскресенья. По прогнозам (АКИТ), в 2018 году в ней примут участие более 5 тыс. компаний по всей стране. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, отметили в ассоциации.

bf1 Искусственных скидок становится всё меньше, поэтому доверие покупателей растет Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Если еще 3–5 лет назад об акции знали преимущественно жители крупных городов, в основном Москвы и Санкт-Петербурга, то сейчас мы видим, что почти 70% посетителей онлайн-распродажи — жители регионов. Так называемых искусственных скидок становится всё меньше, покупатели это видят, поэтому доверие растет, — рассказал «Известиям» представитель АКИТ.

Традиционно в этом году по акции будут продаваться электроника, бытовая техника, одежда, детские товары, украшения и другие товары. Кроме продукции массового потребления, купить с дисконтом можно будет даже автомобили и недвижимость, отметила коммерческий директор Black Friday Светлана Харабурова. Также будет расширен ассортимент услуг: от скидок на страхование и образование до бронирования номеров в элитных отелях по сниженным ценам.

Максимальная скидка на товары в этом году достигнет 90%. В АКИТ подчеркнули, что она будет действовать на одежду и аксессуары. В сегменте бытовой техники и электроники таких акций ждать не стоит, особенно на популярные бренды, добавил представитель ассоциации.

bf2 Организаторы «Черной пятницы» проследят за тем, чтобы скидки в интернет-магазинах были честными Фото: TASS/ZUMA

Вычислят искусственные скидки

Как рассказали организаторы «Черной пятницы», они проследят за тем, чтобы предоставляемые скидки были реальными и честными. У нарушителей начнут снимать товары с распродажи. За несколько подобных проступков и саму компанию могут исключить из акции.

Президент АКИТ Артем Соколов пояснил «Известиям», что цены на все товары, которые участвуют в днях распродаж, проверяют за сутки до старта акции. Компании загружают свои предложения в информационную систему на площадке, где проводится «Черная пятница», после чего робот анализирует стоимость продукции в магазине за последние несколько недель. Речь идет только об онлайн-магазинах, стационарных точек продаж проверки не коснутся — такой возможности нет.

— Так мы можем сравнить и понять: действительно ли скидка реальная. Если у нас возникает ощущение, что она накручена, такой товар мы снимаем, — отметил он. — Также у нас есть специальная «горячая линия». Те, кто заметил, что скидки ненастоящие, могут сообщить об этом. Такие предложения также будут моментально сниматься с нашей площадки.

Артем Соколов уточнил, что механизм проверки с помощью робота в этом году применят впервые, в прошлом сезоне за скидками следили только покупатели.

Другой крупнейший организатор «Черной пятницы» — Black Friday — намерен проводить выборочную проверку предложений на предмет завышения цен и честности распродаж на протяжении всех дней акции, пояснила «Известиям» Светлана Харабурова. По ее словам, это позволит обеспечить максимальную прозрачность скидок. При выявлении нарушений компания намерена требовать оперативного исправления ошибочных цен. А за неоднократные нарушения магазин будет сниматься с распродажи.

Финансы играют «в белую»

Российские банки тоже используют возможности «Черная пятницы» и предоставят клиентам скидки. Для ритейла эта акция — способ побудить потребителя совершить покупку, причем не только запланированную, но и спонтанную, отметил исполнительный директор, начальник управления по развитию дистанционного бизнеса и продвижению банковских продуктов «Ренессанс Кредит» Алексей Грибков.

bf3 Российские банки используют возможности «Черной пятницы» для привлечения клиентов Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Тарасенков

Чаще всего банки предлагают повышенный кэшбэк или особые условия по карте на период действия акции. Например, Ситибанк на три дня установит кэшбэк по дебетовым картам в 10%. МКБ даст скидку в 10% бонусами при покупках одежды, обуви и аксессуаров. Как отметил директор департамента розничных продуктов банка Алексей Охорзин, МКБ также будет участвовать в «Киберпонедельнике», который также пройдет в ноябре.

Банк «Восточный» — один из тех, кто участвует в «Черной пятнице» не впервые. Обычно он на три дня снижает ставку по кредитным продуктам примерно на 1 п.п., отметил директор по маркетингу кредитной организации Александр Рукавишников. По его словам, в прошлые годы спрос рос на 25–30%. Скидки на кредиты дает также Локо-банк. В «Хоум Кредите» скоринговая система отберет клиентов с лучшей кредитной историей, чтобы предложить им заем на выгодных условиях. «Ренессанс Кредит» запустил акционный депозит по повышенной ставке на срок 550 дней.

Однако собственные продукты предлагают не все. Банк «Открытие» готов предоставить скидки в магазинах и в категории «развлечения». Как пояснила директор департамента CRM, розничного маркетинга и продвижения банка Екатерина Маслова, акция работает в большей степени на лояльность уже действующих клиентов, чем на привлечение новых.

bf4 Спонтанную покупку совершает каждый второй Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Дело спонтанное

В «Черную пятницу» многие импульсивно приобретают товары, которые в итоге оказываются не нужны, показало исследование Mail.Ru Research и «Юлы», проведенное для «Известий». Спонтанную покупку совершает каждый второй, правда, пятая часть опрошенных делает такие покупки каждую неделю. В период масштабных акций россияне и тратятся вдвое активнее, чем обычно. Мужчины чаще всего необдуманно покупают электронику (38%) и одежду (33%), а женщины — одежду (44%), косметику (39%) и украшения (36%).

Две трети покупателей после глобальной распродажи становятся владельцами ненужной вещи. Чаще всего (36%) их отдают знакомым, на втором месте по популярности (22%) — продажа через сервисы онлайн-объявлений.