Минус одна акция: зачем перекупщики сметают эксклюзив на распродажах

Немногим больше месяца осталось до Нового года, а это значит, что впереди куча трат — в первую очередь на подарки. Особенно если у вас есть дети. И вот, оказавшись в известном магазине детских товаров, вы решаете закупиться праздничными сувенирами, на которые, как нельзя кстати, акция. На кассе висит объявление: товары из категории «Новый год» — не более 30 в одни руки. Законно ли это ограничение, почему на него идут магазины и о чем в первую очередь нужно помнить покупателям, читайте в материале портала «Известия».

givemetwo2 Магазины вынуждены устанавливать ограничения на количество акционных товаров (например, не больше 5 для одного покупателя) Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Ограничения на количество (не более 30 или 10 штук) установлено для акционных товаров из 25 категорий, в том числе на подгрузники, детское питание, сладости и канцтовары. Детский магазин не первопроходец в этой части — масс-маркетовые бренды не выдают большой одной вещи одного размера, а продавцы электроники отказываются давать в одни руки больше двух телевизоров.

Ограничение на покупку акционных товаров, казалось бы, продиктовано заботой о покупателе — вдруг не хватит всем? С точки зрения выручки, по идее, магазину всё равно, скупит 50 штук один человек или пять. Но есть другая сторона медали. Акции призваны привлечь в магазин как можно больше людей. Придя за распродажным товаром, как рассчитывают магазины, он по пути захватит что-то еще. Особенно это касается продуктовых магазинов — вряд ли покупатель уйдет только с 5 кг огурцов по «красному ценнику», в корзине наверняка окажется еще хотя бы пару товаров, а значит, чек будет приличный.

На сайте того же детского магазина указывается другая причина: «Компания оставляет за собой право отказать в участии в акции в случае возникновения подозрений, что ее участник приобретает товар не для личных нужд». То есть человек пришел купить, скажем, 10 плюшевых медведей не для собственных детей (в подарок родственникам, отпрыскам друзей или, в конце концов, для украшения дома и т. д.), а чтобы заработать. Речь о перекупщиках.

Накинули пятерку

В начале ноября в сети масс-маркета H&M поступила в продажу лимитированная коллекция, созданная совместно с дизайнерами Moschino. В Екатеринбурге одежду с крупными золотыми надписями и рисунком — фирменной карточкой люксового бренда — раскупили за пару часов. Очередь стояла перед магазином задолго до открытия. В Москве продажу заранее ограничили — можно было взять не более одной вещи одного размера. В пресс-службе сети объясняют это тем, что у магазина нет иного способа бороться с перекупщиками, пишет The Village.

givemetwo1 Одежду совместной коллекции H&M и Moschino во всех магазинах раскупали за пару часов Фото: TASS/ZUMA

Такие же ограничения вводила компания «Яндекс» при продаже своих колонок — не более двух устройств в одни руки. Что уж говорить о старте продаж новых айфонов. Всё равно каждый раз находятся шустрые перекупщики, которые выставляют новинки втрое дороже. В среднем у перекупщиков цены на 30–40% выше.

Если судить по объявлениям о продаже вещей из коллекции H&M, их просматривают 150–200 раз в день. Пользователь Avito с ником Лара продает комплект из толстовки и штанов за 23 тыс. рублей — с наценкой порядка 7 тыс. Всего в ее ассортименте — порядка 20 предметов из коллаборации масс-маркета не только с Moschino, но и Erdem — c той коллекцией разворачивалась та же история.

Марина, продает несколько вещей из коллекции на Avito:

— Где покупали товар?

— В Москве на Тверской, сама лично стояла в очереди.

— Сколько стоит?

— Вообще продаю за 20 тыс. (в официальном магазине — 14 999 рублей — «Известия»), но согласна на торг и готова уступить за вашу цену, если она меня устроит.

Кристина, отдельный магазин на сервисе объявлений с коллекцией масс-маркета:

— Где вы покупали сумку?

— Онлайн.

— А почему наценка почти 50%?

— Потому что это лимитированная вещь и на нее большой спрос. Но я готова поторговаться.

В итоге все продавцы, которым написал корреспондент, согласились скинуть 2–3 тыс. А в паре случаев к концу дня снизилась цена, указанная в самом объявлении. Всё это происходит не в первый раз и не только в России. Перекупщики в первые часы продажи скупают большую часть коллекции, на ажиотаже пытаются ее продавать втридорога, а остатки зачастую возвращают обратно в магазин.

Для производителей одежды перекупщики — клиент неприятный. И здесь не последнюю роль играет репутация брендов — те не хотят отдавать реселлерам даже списанные в утиль вещи. Так, Burberry уничтожала нераспроданные товары, лишь бы их не продавали через вторые руки.

Когда речь идет о брендовых вещах, довольно легко отследить, где изначально была куплена вещь. Чего не скажешь об электронике, во время распродаж которой чаще всего встречается ограничение типа «не больше двух штук в одни руки». «Это делается для того, чтобы после окончания акции эти товары не оказались бы в каких-то интернет-магазинах по большей цене», — говорит президент Гильдии маркетологов Игорь Березин. Например, выставили пылесосы с 30-процентой скидкой. После окончания акции эту модель либо вообще снимают с витрин, либо продают дальше по прежней цене. А перекупщики могут, дождавшись окончания скидок, выставить ее по стоимости ниже.

На грани фола

Самая странная, но при этом и самая денежная история перекупщиков последних дней — плюшевые игрушки-акулы из «Икеи». В продажу они поступили еще в 2017 году, но ажиотаж вызвали только в последние пару месяцев — из-за вирусных фото в интернете. Поначалу магазин пытался ограничить их продажу, выдавая только по три штуки, но перекупщиков было так много, что пришлось сдаться — подобное ограничение со стороны сети незаконно.

givemetwo3 Новый хит перекупщиков — плюшевые акулы из «Икеи» Фото: youtube.com

Запрет касается покупок вне распродаж. А вот в случае с акциями вопрос с точки зрения законодательства спорный, отмечает руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов. «В законодательстве этот момент в настоящее время не урегулирован. Ранее действовало письмо Роскомторга 17.03.1994 N 1-314/32-9, где допускалось право магазина вводить предельные нормы отпуска товаров одному покупателю. Сейчас оно больше не действует, но и прямого запрета на такие действия магазинов в законодательстве нет», — объяснил юрист «Известиям».

Однако стоит учитывать понятие публичной оферты, которой являются и выставленные в магазине товары с указанием их цены. Магазин может указывать условия такого договора купли-продажи, например, ограничение по количеству товара в одни руки. «Но ничто не мешает покупателю заключить несколько таких договоров, другими словами — пробить несколько чеков. Отказ в таком случае можно признать неправомерным», — подчеркивает Денис Фролов.

Автор цитаты В пресс-службе магазина «Детский мир» (а именно о нем мы говорили в самом начале) не смогли оценить ущерб, который приносят им перекупщики. Подобные цифры не приводят и продавцы электроники.

Учредитель сети магазинов настольных игр «Мосигра» Дмитрий Кибкало уверен, что квота на акционные товары абсолютно законна. «Как правило, мы стараемся не ставить таких ограничений, но в ситуациях, когда это было важно, мы объясняли причину своих действий», — говорит он. А к перекупщикам, по его словам, не придерешься — каждый человек может купить что хочет и перепродать. Уплатив налоги, конечно.

Уйти в перекуп

У продавцов нет иных способов борьбы с перекупщиками. В самой перепродаже нет ничего незаконного, подтверждает руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm. Только дело в том, что большинство перекупщиков не имеют право на такую деятельность — у них нет статуса индивидуального предпринимателя или зарегистрированного юрлица. «Также стоит учитывать, что при продаже определенных товаров (например, косметики) требуются сертификаты», — добавляет специалист.

givemetwo4 Перекупщики предлагают популярные товары на «Авито» и подобных площадках. Без очереди, но дороже и без гарантий Фото: Global Look Press/picture alliance/Frank May

Перекупщики оперативно реагируют на спрос покупателей, будь то популярная мягкая игрушка или последняя модель ожидаемого смартфона, отмечают в пресс-службе самого популярного в России сервиса объявлений «Авито». «Рост спроса, особенно в случае дефицита, зачастую искусственно создаваемого производителями, приводит к активизации продавцов, желающих заработать на новом тренде», — сказали «Известиям» в «Авито».

Сервис «исходит из презумпции добросовестности пользователей, поэтому на площадке можно разместить любой товар, продажа которого не запрещена законодательством РФ и правилами сайта». «А переплачивать или нет за желаемые вещи, решит покупатель», — добавили там.

Покупатель, работающий с нелегальными перекупщиками, никак не защищен, подчеркивает глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. «Потребитель, который приобретает что-то на сайте объявлений, не сможет предъявить продавцу каких-либо претензий», — отметил он в беседе с «Известиями», подчеркнув, что закон о защите прав потребителей не будет распространяться на спор с перекупщиком.

Истерика за деньги

Пока магазины защищаются от перекупщиков, обычным покупателям в преддверии сезона скидок — «черной пятницы», киберпонедельника и вереницы новогодних распродаж стоит подумать о том, как защититься самим. Из год в год проблемы одни и те же: магазины заранее, иногда за несколько недель до акции, завышают цены. Проверено, что люди больше всего реагируют на ценники с пометкой −50% и выше, потому продавцы намеренно идут на это, объясняет глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

givemetwo5 Сообщение о скидках в 50% все еще действует на покупателей безотказно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«А от сверхдорогой цены делают скидку. В итоге стоимость будет соразмерна годовой», — подчеркивает собеседник «Известий». При этом магазин в таком случае действует абсолютно законно. Привлечь торговца к ответственности можно только в том случае, если недостоверная информация о скидках появится в рекламе.

Автор цитаты «Если он официально поднял цену, а затем к распродаже снизил ее, то никаких нарушений нет», — говорит юрист Денис Фролов.

Никто не будет ничего распродавать себе в убыток, подчеркивает Дмитрий Янин. Иногда подстава может быть не очевидна и скрыта в кредитном предложении или, например, страховке — всё то же покупатель может получить в рамках закона о защите прав потребителей. И, кроме того, важно понимать, что распродажи случаются почти каждые 2–3 месяца — это весомый довод в пользу того, чтобы не поддаваться истерии со стороны как официальных сетей, так и перекупщиков.