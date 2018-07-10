На финал за миллион

В соцсетях активизировались перекупщики, предлагающие билеты на матчи чемпионата мира по футболу. За сутки появляется не меньше 5 тыс. объявлений, фиксируют аналитики. Стоимость билетов с рук доходит до 2 млн рублей за место. Однако продавцы могут оказаться мошенниками, и есть риск выкинуть деньги на ветер, предупреждают эксперты.

В соцсетях в десятки раз выросло количество объявлений о продаже билетов на матчи ЧМ-2018 с рук. Только во «ВКонтакте» в сутки появляется порядка 5 тыс. предложений, зафиксировали в Центре исследований легитимности и политического протеста. Также объявления размещают в Facebook, «Одноклассниках», Instagram и других соцсетях, в том числе на английском и испанском языках. Их публикуют не только россияне, но и гости чемпионата из других стран.

В группах по перепродаже билетов состоит больше всего жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, уточнил директор компании «Сеуслаб» (ведет автоматизированный мониторинг соцсетей) Евгений Рабчевский.

Количество предложений растет по мере приближения финала — в первые дни ЧМ появлялось порядка 100 предложений сутки, рассказал «Известиям» руководитель Центра исследований легитимности и политического протеста Евгений Венедиктов.

В администрации «ВКонтакте» пояснили, что «блокируют противоправные материалы, в том числе группы по перепродаже билетов на ЧМ», которые находят сами сотрудники, а также по жалобам пользователей, чиновников и ФИФА. В соцсети призвали «покупать билеты на чемпионат мира на официальной площадке».

По правилам ФИФА, билеты может продавать только официальный сайт чемпионата и партнеры. По ст. 14.15.2 КоАП РФ, за перепродажу и обмен билетов «без заключения соответствующего договора с ФИФА» или уполномоченными организациями нарушителям грозит штраф от 50 тыс. рублей, должностным лицам и предпринимателям без образования юридического лица — от 150 тыс. рублей, а юрлицам — до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для болельщиков, купивших билеты с рук, наказание не предусмотрено.

В оргкомитете «Россия-2018» «Известиям» сообщили, что все вопросы, связанные с билетной программой во время проведения ЧМ, необходимо адресовать в ФИФА. Там не предоставили оперативного комментария.

В пресс-службе «Одноклассников» «Известиям» пояснили, что соцсеть активно используют «для покупки или продажи различных товаров и услуг».

— К любым публикациям и объявлениям мы ограничиваем доступ только в том случае, если они нарушают правила социальной сети, — отметили в пресс-службе, добавив, что рекомендуют пользователям делать покупки через официальные сервисы.

В администрациях Facebook и Instagram не ответили на запрос «Известий» о том, борются ли они с перекупщиками.

В соцсетях предлагают билеты как минимум за 15 тыс. рублей. Один из пользователей «ВКонтакте» продавал за эти деньги билет на четвертьфинал Франция–Уругвай. Другой перекупщик, с которым пообщались «Известия», предлагал сразу четыре билета (два из них первой категории) на финал чемпионата более чем за 1 млн рублей. Есть и более дорогие предложения. Например, за билет в VIP-ложу на финальный матч продавцы в соцсетях хотят получить 2 млн рублей.

На вопрос «Известий», каким образом можно проверить подлинность билета, продавцы утверждают, что в документе установлен чип, который невозможно подделать. Оплатить товар предлагают наличными при встрече. Даже по чужому билету можно оформить паспорт болельщика — основной документ для прохода на матч.

— Мы продавали четыре билета на открытие ЧМ, все, кто купил, попали на стадион, — привел аргумент один из продавцов.

На официальном портале ФИФА в понедельник билетов на финальный матч и матч за третье место уже не было. В конце прошлой недели билеты на финальный матч стоили от 290 тыс. рублей. Соревнование за третье место оказалось доступнее — на него оставались билеты стоимостью от 60 тыс. рублей. На полуфинал Франция-Бельгия в Санкт-Петербурге в понедельник продавались билеты первой и второй категорий — за 45 тыс. и за 28,8 тыс. рублей соответственно.

При этом сайт позволяет болельщикам официально перепродать свои билеты, но ФИФА берет за это комиссию.

Покупая билеты с рук, можно стать жертвой мошенников, предостерег директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. Традиционно перед рейтинговыми спортивными и культурными мероприятиями активизируются жулики и спекулянты, которые пытаются нажиться за счет ажиотажа вокруг масштабного события, напомнил эксперт.

Ранее ФИФА подала жалобу о необходимости возбуждения уголовного дела против крупнейшей платформы по перепродаже билетов на матчи чемпионата мира по футболу Viagogo AG. В начале 2018 года окружной суд Гамбурга вынес предварительное решение о том, что сервису запрещено продавать билеты на ЧМ до момента, как они будут официально распределены ФИФА и (или) физически смогут поступить в распоряжение компании. ФИФА обвиняет площадку в недобросовестной конкуренции и грозит аннулировать билеты, купленные через нее.