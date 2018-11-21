Счастье обвалило: опасна ли «черная пятница» для российских потребителей

Все любят распродажи, особенно в сложные экономические времена. Главный сейл года совсем скоро — 23 ноября. «Известия» разобрались, что в этот день нужно делать и как избежать ненужных покупок.

Почему она «черная»?

Ни для кого не секрет, что «черная пятница» — заокеанская традиция, которая, впрочем, успешно прижилась и в Европе, и в России. Распродажи стартуют сразу после Дня благодарения в США, который отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября. Цель Black Friday всегда была предельно проста: наутро в пятницу выманить людей, разомлевших от диванного отдыха, в магазины. Чтобы этот процесс был взаимовыгодным, универмаги и бутики предлагают солидные скидки.

Пятница_1 Покупатели в ожидании открытия магазина в «черную пятницу» в Нью-Йорке Фото: Global Look Press/Hou Jun

Праздник кошелька имеет долгую историю. Утверждается, что отдельные торговцы устраивали распродажи сразу после Дня благодарения еще в XIX веке. Более синхронизированной акция стала с 1952 года, а получила свое современное название в 1961-м. Термин Black Friday имеет два значения. Во-первых, он выражает столпотворение в магазинах и на улицах, создаваемое жадными до дешевизны горожанами. А во-вторых, имеет отсылку к бухгалтерской отчетности магазина: в этот день вместо убытков (выделяемых красным цветом) в ней наконец-то появляется прибыль (черный цвет).

«Черная пятница» — шопинг для сильных духом. В США некоторые крупные магазины открываются уже в полночь, другие — в 4:00 или 5:00. Люди в прямом смысле умирают по скидкам: по данным сайта BlackFridayDeathCount.com, с 2006 года на распродажах погибло 10 человек, а 111 — получили травмы.

Пятница_2 Покупатели в магазине в США во время распродажи в «черную пятницу» Фото: Global Look Press/Randy Pench

Куда безопаснее «киберпонедельник»: первый рабочий день после Дня благодарения был придуман как логичное продолжение «черной пятницы», но только онлайн. Идея всё та же: убедить вернувшихся в офисы горожан, что надо отложить праведные труды и заняться выгодным интернет-шопингом. С каждым годом популярность «киберпонедельника» растет: в 2017 году сайты ряда крупных ритейлеров даже рухнули, не выдержав наплыва посетителей.

В наши дни обе акции, по сути, слились воедино. Совершать выгодные онлайн-покупки можно уже в пятницу. И, конечно, можно не ограничиваться предложениями продавцов из родной страны: большинство крупных торговых площадок давно осуществляют глобальную доставку.

Современные экономисты рассматривают траты покупателей не только в «черную пятницу», а за весь Black Friday weekend — период с четверга по понедельник. Средний чек в 2017 году составил $335. Всего американцы потратили $58,3 млрд за эти дни.

Где живет «черная пятница»

Основная задача покупателя в «черную пятницу» — выбрать не то, что хотел бы продать ритейлер, а то, что действительно пригодится. Поэтому руководствоваться только рассылками, приходящими на телефон и электронную почту, недостаточно. Лучше зайти на один из сайтов-хабов, собирающих информацию со всех крупных магазинов мира. Самый очевидный выбор — это BlackFriday.com. Ресурс загодя собрал анонсы самых крупных и популярных ритейлеров. Не все из них могут предложить международную доставку, но, например, здесь можно найти товары со скидками с Amazon и eBay.

Пятница_3 Упаковка посылок в логистическом центре Amazon во время акции «Киберпонедельник» Фото: Global Look Press/Ben Cawthra

Немало ждет и любителей путешествий. Например, скидки на бронирование отелей от Hotels.com во время недели распродаж достигают 40%. Интересные предложения есть у Expedia: сообщается, что во время прошлогодних акций скидки на отели, авиабилеты и аренду авто достигали 90% (в текущем году анонсированы снижения цен на 30–75%). Также на сайте-хабе есть предложения от Emirates, Holiday Inn., Radisson, Marriott, Home Away.

Куда уходят шопоголики

Естественно, «черная пятница» будет настоящим раздольем для тех, кто планирует обновить гардероб. Скажем, на сайте культового американского универмага Neiman Marcus обещают предоставить скидки эксклюзивного характера — то есть на товары, которые обычно не попадают на распродажу в конце сезона (скорее всего, это будет что-нибудь из «вечной классики»). Снижение цен будет действовать только во время Black Friday Weekend.

Планирующим бьюти-покупки от $125 и выше Neiman Marcus обещает подарки.

Универмаг Macy's проводит акцию с 1924 года. Может, поэтому распродажа pre-Black Friday уже стартовала на сайте ритейлера? А когда наступит главный день шопинга, можно будет купить женскую верхнюю одежду со скидками до 50% и сумки по ценам, сниженным на 70%.

Сайт женской одежды и аксессуаров Shopbop.com (вместе с родственным ему онлайн-магазином для мужчин EastDane.com) запланировал скидки в 15% с любым заказом в дни «черного уикенда» плюс более существенные снижения ценников для определенных марок и групп товаров.

Магазины женского нижнего белья и одежды Victoria's Secret есть и в России, но на глобальном сайте предложения несравнимо разнообразнее. Обычно в «черную пятницу» покупательницам дарят подарки: например, в этом году ожидаются сумки для шопинга. Такой презент добавят к любому заказу косметики VS на сумму от $60. Также будет бесплатная доставка на заказы от $40, акция «второй бюстгальтер бесплатно» и прочие щедроты.

Как укротить «черную пятницу»: 5 правил

Правило № 1. Знать исходную цену

Подготовку к распродаже нужно начинать за несколько дней до нее. Звучит смешно, но это действительно позволит сэкономить и избежать лишних приобретений. Стоит найти интересующие товары до начала распродажи и запомнить исходную цену. Многие встречались с такой уловкой ритейлера: поднять ценник перед распродажей, а затем дать «скидку». Зная, какой была изначальная стоимость, сложнее попасть впросак.

Правило № 2. Покупать «долгоиграющее»

При покупке одежды и аксессуаров главная задача — убедиться, что приобретенное в рамках Black Friday будет актуально еще долгие месяцы. Увы, ритейлеры любят давать самые солидные скидки на вещи-тренды, которые вот-вот станут неактуальными. Но если отдавать предпочтения простым минималистским предметам гардероба, не претендующим на остромодность, риск купить вещь-однодневку нивелируется.

Правило № 3. Держать себя в руках

В процессе онлайн-шопинга тоже можно впасть в покупательский ажиотаж при виде предложений, от которых невозможно отказаться. Лучше всего заранее, до наступления «черной пятницы», составить список нужных покупок и исследовать сайты, сверяясь с ним. И, конечно, мысленно обозначить сумму, которую планируется потратить.

Пятница_4 Покупатели в торговом комплексе в Москве во время акции «Черная пятница» Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Правило № 4. Сомневаться

В случае сомнений в нужности той или иной покупки полезно задать себе несколько вопросов. Как часто будет использоваться вещь? Нет ли у вас уже чего-то похожего? Не повлечет ли за собой эта покупка необходимость делать другие приобретения?

Правило № 5. Сделать паузу

Интернет-шопинг позволяет держать паузу, не опасаясь раздраженных взглядов продавцов. Прежде чем нажать на кнопку «Купить сейчас», бывает полезно просто выждать хотя бы четверть часа. Время позволяет осмыслить истинную нужность траты.