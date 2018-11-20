«Черная пятница» в «Одноклассниках» начнется на пять часов раньше

Пользователи соцсети «Одноклассники» получат доступ к скидкам «Настоящей Черной Пятницы» на пять часов раньше официального старта продаж. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» во вторник, 20 ноября.

«Всероссийская онлайн-распродажа «Настоящая Черная Пятница» на сайте b-friday.com стартует уже в эту пятницу — официальный запуск назначен на 00:00 по Москве 23 ноября 2018 г. За пять часов до запуска эксклюзивный доступ по закрытой ссылке будет открыт в «Одноклассниках», — говорится в сообщении.

22 ноября в 19:00 мск в официальной группе акции в социальной сети будет размещена ссылка на сайт онлайн-распродажи. Воспользоваться ей смогут только пользователи «Одноклассников», при этом ссылкой можно будет поделиться с друзьями и близкими.

«Одноклассники» последовательно развивают экосистему платежных сервисов внутри социальной сети. С помощью привязанных банковских карт пользователи активно совершают покупки виртуальных сервисов, товаров в собственном интернет-магазине, оплачивают услуги ЖКХ и образования, штрафы ГИБДД, мобильную связь и прочее. Организаторы акции уверены, что скидки «Черной Пятницы» будут актуальны для столь активной в покупательском поведении аудитории и вызовут немалый интерес», — добавляется в пресс-релизе.

«Настоящая Черная Пятница» пройдет в РФ в третий раз. Официальный сайт всероссийской онлайн-распродажи — b-friday.com. Впервые акция проходит при поддержке двух крупнейших ассоциаций рынка — РАЭК, объединяющей более 130 ведущих компаний интернет-отрасли, и АКИТ, участниками которой являются крупнейшие ритейлеры России.

Свое участие в акции уже подтвердили Ozon.ru, «Эльдорадо», «Леруа Мерлен», «М.Видео», «Ситилинк», «Техпорт», Samsonite, «Связной», Amediateka, American Tourister, Azimuth Hotels, «Позитроника», «О’КЕЙ», Wildberries, Chicco, ZENDEN, Modaway.ru, Erarta Shop, «Бельпостель», «МебельВиа», Holodilnik.ru, Redmond, сервис сравнения цен Price.ru, «Вотоня» и многие другие.