Трамп обсудил с лидерами республиканцев закрытие заводов GM

Президент США Дональд Трамп обсудил закрытие заводов автомобильного гиганта General Motors (GM) с новым руководством Республиканской партии в палате представителей США. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщила пресс-служба Белого дома.

Закрытие заводов стало лишь одной из тем, затронутой при встрече, среди которых были и ситуация на границе с Мексикой, тюремная реформа и бюджет на будущий год, сообщает «РИА Новости».

Раздражение Трампа вызвали планы закрытия пяти заводов GM в Северной Америке, включая США и Канаду. При этом заводы в Мексике и Китае продолжат работать, сообщает «Газета.ру».

Трамп пообещал оставить компанию без субсидий.

13 сентября стало известно о том, что GM отзывает порядка 1,2 млн автомобилей по всему миру из-за проблем с работой усилителя руля.