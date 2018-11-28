Прямой эфир

Трамп обсудил с лидерами республиканцев закрытие заводов GM

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп обсудил закрытие заводов автомобильного гиганта General Motors (GM) с новым руководством Республиканской партии в палате представителей США. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщила пресс-служба Белого дома.

Закрытие заводов стало лишь одной из тем, затронутой при встрече, среди которых были и ситуация на границе с Мексикой, тюремная реформа и бюджет на будущий год, сообщает «РИА Новости».

Раздражение Трампа вызвали планы закрытия пяти заводов GM в Северной Америке, включая США и Канаду. При этом заводы в Мексике и Китае продолжат работать, сообщает «Газета.ру».

Трамп пообещал оставить компанию без субсидий.

13 сентября стало известно о том, что GM отзывает порядка 1,2 млн автомобилей по всему миру из-за проблем с работой усилителя руля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп заявил о «невыносимости» своей политической роли
Трамп гордился сравнением с Элвисом Пресли

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017