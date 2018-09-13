GM отзовет 1,2 млн автомобилей из-за проблем с рулем

Автомобильный концерт General Motors (GM) отзывает порядка 1,2 млн автомобилей по всему миру из-за проблем с работой усилителя руля.

Как сообщает агентство Reuters, в число отозванных машин войдут ряд моделей пикапов и внедорожников Chevrolet, GMC и Cadillac 2015 года выпуска.

Представитель GM Том Вилкинсон заявил, что автогигант получил жалобы о 30 авариях и двух случаях травм. Однако неполадки в работе усилителя руля не стали причиной ДТП, повлекших за собой смерть водителей.

Проблема может вызвать сложности в управлении автомобилем, особенно на низких скоростях, что может увеличить риск столкновения.

Дилеры GM обновят программное обеспечение электронного модуля усилителя руля бесплатно для обладателей неисправных авто.

Ранее об отзыве около полумиллиона автомобилей объявила компания Toyota. Причиной стала неисправность в проводке, которая могла привести к возгоранию.