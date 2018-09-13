Дешевеют медленно: какие автомобили можно выгодно продать

Как продать свой автомобиль, чтобы не пришлось сильно доплачивать за новый? На фоне почти повсеместного роста цен этот вопрос становится очень актуальным для российских автомобилистов. Почему одни машины со временем дешевеют меньше других и что влияет на цену, помимо пробега, состояния кузова и агрегатов? Портал iz.ru поговорил о составляющих ликвидности автомобиля с экспертами.

— Самая большая потеря стоимости происходит в первые три года эксплуатации. Это как раз среднестатистический гарантийный срок, который предоставляют производители, — рассказал порталу iz.ru генеральный директор «АвтоСпецЦентр» Hyundai Алексей Потапов. По его словам, покинув стены автосалона, автомобиль уже становится подержанным и теряет около 10% цены, в последующие 12 месяцев — еще примерно 10%. Это справедливо для массового сегмента. Представители компании «Авилон», в свою очередь, отметили, что в люксовом сегменте уценка в первый год может достигать 25%. Далее процесс снижения зависит от множества тонкостей.

салон авто Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Дорогая свежесть

По данным «Автостата», средняя цена на автомобили с пробегом к концу прошлого года опустилась до 561 тыс. рублей, тогда как новые подорожали до 1,33 млн. Аналитики объясняют это изменением структуры вторичного авторынка в сторону более старых автомобилей и подчеркивают, что цены на трехлетние машины, наоборот, прибавили почти 10%. Дело в том, что с 2014 года новые автомобили значительно подорожали, и как раз сейчас они выходят на вторичный рынок.

Цена популярности

— Меньше всего теряют в цене распространенные, популярные модели, которые на рынке хорошо продаются. Та же Skoda Octavia, например, в ходовых комплектациях с «автоматом» и двигателем 1,6, — рассказала порталу iz.ru Елена Лисовская, блогер и эксперт программы «Минтранс» по подержанным автомобилям. В качестве еще одного аспекта она отметила региональную популярность модели — например, внедорожника Toyota Land Cruiser 200.

Toyota Land Cruiser 200 Toyota Land Cruiser 200 Фото: toyota.ru

Что говорят рейтинги

Сразу несколько российских компаний выпускают свою аналитику по ликвидности автомобилей с пробегом. Агентство «Автостат» проанализировало цены машин 50 брендов и 2500 модификаций, отдельно были посчитаны массовые модели, отдельно премиальные.

В «стандартной» категории лидируют в своих сегментах пикап Toyota Hulix (сохраняет 99,55% от первоначальной цены), кроссоверы Toyota Highlander (99,93%) и Mazda CX-5 (98,36%). Для сравнения: результат сверхпопулярного «бюджетника» Hyundai Solaris — 89,91%, седана Toyota Camry — 92,03%, внедорожника Toyota Land Cruiser 200 — 92,49%. Лидеры премиум-сегмента: Mercedes-Benz GLA (93,23%) и СLA (91,20%), а также Lexus NX (91,07%).

Российский интернет-аукцион по продаже подержанных автомобилей CarPrice выпустил свой рейтинг ликвидности, который планируется публиковать ежемесячно. При его составлении были проанализированы все объявления по продаже автомобилей в открытых источниках. В рейтинг вошли 50 наиболее популярных автомобилей в возрасте 2–4 года в самой массовой и самой дорогой комплектациях.

Hyundai Solaris Hyundai Solaris Фото: hyundai-major.ru

Ликвидность рассчитывают по формуле, которая учитывает количество машин, выставленных на продажу, а также срок реализации и цену автомобиля по отношению к 45 дням. Чем больше цифра, тем меньше проблем будет с реализацией автомобиля. У Hyundai Solaris c мотором 1,6 и «автоматом» рейтинг максимальный — 100,17, тогда как у механической версии с двигателем 1,4 — только 1,43. Не будет проблем с продажей седана Lada Granta с 8-клапанным мотором и «механико» — 64,64 балла, Kia Rio с мотором 1,6 и «автоматом» — 60,17 балла, а также Toyota Camry с мотором 2,5 — 51,33 балла. Автомобиль с рейтингом ниже 1, как, например, «заряженный» Mercedes-AMG C 63 S, — серьезная проблема для продавца, почти на 100% гарантирующая продажу машины с большим дисконтом.

Китай дешево

Редкие и непопулярные модели могут терять до 70% цены, рассказывает Елена Лисовская. Сюда можно отнести и автомобили китайских брендов. Стас Асафьев, блогер и эксперт программы «Минтранс», ставит их на первое место в своем антирейтинге. В то же время он отметил, что покупка «китайца» сегодня более выгодна, чем 5–7 лет назад.

Расстаться побыстрее

Аналитики интернет-аукциона CarPrice также посчитали в своем рейтинге средний срок продажи автомобиля. Так, Nissan Terrano уходит всего за 16 дней, хэтчбек Lada Kalina с «роботом» — за 18. Антирекорд принадлежит Mercedes C-klasse с мотором 1,8 (204 л.с.) и «автоматом» — 115 дней. Для сравнения: самый Hyundai Solaris находит покупателя в среднем за 24 дня.

Nissan Terrano Nissan Terrano Фото: nissan.ru

Желтая угроза

Цвет кузова также влияет на цену и срок продажи. Чем он более распространенный, тем легче автомобиль найдет покупателя. Броские цвета, заказанные под личные предпочтения владельца, могут отпугнуть. Главный стоп-цвет — желтый, с ним машина сразу же потеряет 20 и более процентов.

— Желтый цвет в массовом сегменте означает только одно: машина работала в такси, а значит, ее эксплуатация была поистине варварской, — рассказал генеральный директор CarPrice Денис Долматов.

Согласно исследованию CarPrice, в категории до 1,5 млн рублей красный цвет повышает цену машины — такой окрас привлекает внимание. Считается, что такой автомобиль бережно эксплуатировался. Категория свыше 1,5 млн рублей более консервативна, здесь выбирают в основном белый, серебристый и черный.

kia-rio-x-line-2017-price-list-rear Kia Rio — 7801 штука (59 359 с начала года). Kia Rio пока сохраняет лидерство по продажам за семь месяцев, но в июле уступил Vesta. Помимо седана, набирает популярность хэтчбек X-Line с увеличенным дорожным просветом и внедорожным обвесом: 3081 такая машина в прошлом месяце. C августа Rio начали оснащать круиз-контролем Фото: КИА Моторс Рус RIAN_2920244 Российский рынок продолжает демонстрировать хороший рост: в июле было продано 13 796 штук, на 10,6% больше по сравнению с прошлым годом. За семь месяцев, по данным Ассюциации европейского бизнеса, реализовали 992 673 автомобиля против 848 214 в 2017 году. Больших сюрпризов эти результаты не преподнесли, но июльские продажи удивили: изменения есть даже в десятке лидеров Фото: РИА Новости/Илья Питалев 01_авто_RIAN_3141053 Lada Vesta — 8991 штука (58 626 с начала года). Lada Vesta второй месяц держит титул самого популярного автомобиля в России. По результатам семи месяцев она вплотную подобралась к лидеру — Kia Rio. Спрос на Vesta вырос благодаря появлению новых версий: в апреле представили универсал, а летом к седану добавили внедорожную версию Cross Фото: РИА Новости 03_авто_ё Lada Granta — 7599 штук (53 271 с начала года). Lada Granta долгое время лидировала благодаря очень низкой цене: в настоящее время за самый простой седан просят 409,9 тыс. рублей. Теперь она замыкает тройку лидеров, а родственная Kalina на входит даже в топ-25 популярных автомобилей. Granta выпускается с 2011 года, и к Московскому автосалону «АвтоВАЗ» приготовил рестайлинговую версию машины, а имя Kalina скоро станет историей Фото: lada.ru 04_авто_RIAN_682421 VW Polo — 5618 штук (32 584 с начала года). Седан Polo с небольшими изменениями выпускается в Калуге с 2010 года, но, несмотря на возраст, всё так же пользуется спросом. Например, за надежность и неприхотливость его активно покупают каршеринговые компании. В июле он занял четвертое место, потеснив Solaris и Creta Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок 1515755936_1-4 Hyundai Solaris — 5351 штук (39 208 с начала года). Некогда лидер российского рынка, Solaris в минусе. Отчасти это связано с тем, что публика стала предпочитать седанам кроссоверы, а внедорожного варианта, как у родственного Rio, у «Соляриса» нет. В июле он стал только пятым, пропустив вперед VW Polo, хотя разрыв между популярными иномарками небольшой Фото: www.hyundai.ru 06_авто_Depositphotos_162478828_xl-2015 Hyundai Creta — 5309 штук (38 533 с начала года). Creta — по-прежнему самый продаваемый кроссовер на российском рынке, а в абсолютном зачете он расположился на пятом месте. И демонстрирует высокие темпы роста — плюс в сравнении с июлем и плюс 40% за семь месяцев 2017 года. Залог популярности машины — множество вариантов комплектации Фото: Depositphotos 07_авто_Depositphotos_79008492_xl-2015 Lada Largus — 3617 штук (24 606 с начала года). В России универсалы не самый популярный тип кузова, исключение — практичный однообъемник Largus, рассчитанный на 5–7 пассажиров. Седьмое место по результатам июля. Мода на кроссоверы коснулась и этой модели: серьезная доля продаж приходится на «приподнятую» версию Largus Cross Фото: Depositphotos toyota-Camry-2018-exterior-tme-007-a-full_tcm-3051-1225527 Toyota Camry — 3364 штуки (17 248 сначала года). В список самых продаваемых автомобилей в основном попадают компактные и недорогие автомобили. В седане Toyota Camry почти 5 м длины, а цены начинаются от 1,471 млн рублей. Тем не менее это очень популярная иномарка российской сборки. В итоге — восьмое место среди самых продаваемых автомобилей. Результат лучше, чем у Lada Xray Фото: www.toyota.kz 1480076366_img_8981 Lada Xray — 3312 штуки (19 700 с начала года). Xray оказался более востребованным, чем родственный Renault Sandero: 9-е место против 12-го в июле. По результатам семи месяцев он замыкает десятку лидеров. Российский кроссовер постоянно совершенствуется — например, на мощных версиях 2018 модельного года появился круиз-контроль Фото: www.lada.ru 21201491_Duster_Sahara_Challenge Renault Duster — 3036 штук (24 326 с начала года). Неприхотливый Duster потерял звание самого популярного кроссовера России, но остался в тройке лидеров и даже показывает рост. В июле он занял 10-е место, а по итогам семи месяцев — 8-е. В конце июля с конвейера московского завода сошел 400-тысячный Duster Фото: пресс-служба Renault Россия 12_авто Skoda Rapid — 2779 штук (19 743 c начала года). Популярный и практичный лифтбек Skoda Rapid покинул десятку самых популярных автомобилей российского рынка. По результатам июля он занял только 14-е место, оказавшись позади более дорогих кроссоверов Kia Sportage и Toyota RAV4. При этом продажи Rapid в сравнении с прошлогодними показателями выросли. По прошествии семи месяцев 2018 года чешская модель находится на 9-м месте Фото: www.skoda-avto.ru

Плата за опции и тюнинг

Автомобили в максимальных комплектациях могут потерять в цене несколько больше, чем варианты, которые не так богато оснащены, рассказали порталу iz.ru эксперты компании «Рольф». В то же время они отметили, что для каждой ценовой категории есть минимально необходимый набор. Например, в недорогой машинке большинство покупателей хотело бы видеть кондиционер, а в премиум-классе норма — это автоматическая коробка передач.

Генеральный директор CarPrice Денис Долматов также отметил, что автомобили с мощными моторами, как правило, дешевеют быстрее.

— Обладатель Mercedes E-class с двухлитровым мотором в 184 «лошадей» продаст свою машину всего за 34 дня, а вот обладатель такой же машины, но с мотором 3,5 литра и мощностью в 252 «лошади» — только за 61 день. И при этом, скорее всего, с большим дисконтом — не потому, что машина мощнее, а значит, «прожорливее», а потому, что 252 «лошади» — это транспортный налог в размере 37800 рублей. Он в 4 раза выше, чем у более ликвидной модели, — рассказал он. Амбиции прежних владельцев не лучшим образом влияют на цену — различного рода тюнинг не повысит стоимость автомобиля, как того ожидают владельцы.

— Всегда нужно понимать, что все доработки человек делает исключительно для себя, и в дальнейшем, при продаже машины, они лишь являются небольшими приятными плюсиками, — рассказала Елена Лисовская.

Правила премиума и люкса

В сегменте дорогих и очень дорогих автомобилей существуют особые правила ценообразования. Директор филиала «АВИЛОН. Воздвиженка» Ренат Тюктеев рассказал, что автомобили представительского класса, а это прежде всего Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-Series и Audi A8, теряют в цене больше бизнес-седанов.

ауди А8 Audi A8 Фото: audi.ru

— Их покупают преимущественно для эксплуатации с водителем, и предпочтение чаще на стороне нового автомобиля, даже если он ощутимо дороже, — рассказал он. Эти слова подтверждает и рейтинг «Автостата»: лидер сегмента Mercedes-Benz S-Class сохраняет только 68,95% от первоначальной цены.

В отдельную группу стоит выделить спортивные автомобили. Здесь пробег является определяющим. Тюктеев отметил, что, если такой автомобиль эксплуатировался плотно и в год пробегал более 10 тыс. км, он будет терять свою цену значительно быстрее массовых моделей.

Лимитированные версии в этом сегменте, наоборот, дорожают. По словам операционного директора направления люкс компании «Авилон» Вагифа Бикулова, Rolls-Royce Drophead Waterspeed или Aviator можно продать вдвое дороже, Ferrari TDF — втрое. За внедорожником Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, выпущенным ограниченным тиражом, идет настоящая охота.

Как себя чувствует вторичный рынок

В августе объем вторичного рынка достиг 493,4 тыс. автомобилей — это на 2,7% выше результата 2017 года. Всего с начала года новых владельцев нашли 3,5 млн машин с пробегом, плюс 2,2%. Для сравнения: новых автомобилей в августе продали 147 388, а с начала года — 1,14 млн штук.