Дешевеют медленно: какие автомобили можно выгодно продать
Как продать свой автомобиль, чтобы не пришлось сильно доплачивать за новый? На фоне почти повсеместного роста цен этот вопрос становится очень актуальным для российских автомобилистов. Почему одни машины со временем дешевеют меньше других и что влияет на цену, помимо пробега, состояния кузова и агрегатов? Портал iz.ru поговорил о составляющих ликвидности автомобиля с экспертами.
— Самая большая потеря стоимости происходит в первые три года эксплуатации. Это как раз среднестатистический гарантийный срок, который предоставляют производители, — рассказал порталу iz.ru генеральный директор «АвтоСпецЦентр» Hyundai Алексей Потапов. По его словам, покинув стены автосалона, автомобиль уже становится подержанным и теряет около 10% цены, в последующие 12 месяцев — еще примерно 10%. Это справедливо для массового сегмента. Представители компании «Авилон», в свою очередь, отметили, что в люксовом сегменте уценка в первый год может достигать 25%. Далее процесс снижения зависит от множества тонкостей.
Дорогая свежесть
По данным «Автостата», средняя цена на автомобили с пробегом к концу прошлого года опустилась до 561 тыс. рублей, тогда как новые подорожали до 1,33 млн. Аналитики объясняют это изменением структуры вторичного авторынка в сторону более старых автомобилей и подчеркивают, что цены на трехлетние машины, наоборот, прибавили почти 10%. Дело в том, что с 2014 года новые автомобили значительно подорожали, и как раз сейчас они выходят на вторичный рынок.
Цена популярности
— Меньше всего теряют в цене распространенные, популярные модели, которые на рынке хорошо продаются. Та же Skoda Octavia, например, в ходовых комплектациях с «автоматом» и двигателем 1,6, — рассказала порталу iz.ru Елена Лисовская, блогер и эксперт программы «Минтранс» по подержанным автомобилям. В качестве еще одного аспекта она отметила региональную популярность модели — например, внедорожника Toyota Land Cruiser 200.
Toyota Land Cruiser 200
Что говорят рейтинги
Сразу несколько российских компаний выпускают свою аналитику по ликвидности автомобилей с пробегом. Агентство «Автостат» проанализировало цены машин 50 брендов и 2500 модификаций, отдельно были посчитаны массовые модели, отдельно премиальные.
В «стандартной» категории лидируют в своих сегментах пикап Toyota Hulix (сохраняет 99,55% от первоначальной цены), кроссоверы Toyota Highlander (99,93%) и Mazda CX-5 (98,36%). Для сравнения: результат сверхпопулярного «бюджетника» Hyundai Solaris — 89,91%, седана Toyota Camry — 92,03%, внедорожника Toyota Land Cruiser 200 — 92,49%. Лидеры премиум-сегмента: Mercedes-Benz GLA (93,23%) и СLA (91,20%), а также Lexus NX (91,07%).
Российский интернет-аукцион по продаже подержанных автомобилей CarPrice выпустил свой рейтинг ликвидности, который планируется публиковать ежемесячно. При его составлении были проанализированы все объявления по продаже автомобилей в открытых источниках. В рейтинг вошли 50 наиболее популярных автомобилей в возрасте 2–4 года в самой массовой и самой дорогой комплектациях.
Hyundai Solaris
Ликвидность рассчитывают по формуле, которая учитывает количество машин, выставленных на продажу, а также срок реализации и цену автомобиля по отношению к 45 дням. Чем больше цифра, тем меньше проблем будет с реализацией автомобиля. У Hyundai Solaris c мотором 1,6 и «автоматом» рейтинг максимальный — 100,17, тогда как у механической версии с двигателем 1,4 — только 1,43. Не будет проблем с продажей седана Lada Granta с 8-клапанным мотором и «механико» — 64,64 балла, Kia Rio с мотором 1,6 и «автоматом» — 60,17 балла, а также Toyota Camry с мотором 2,5 — 51,33 балла. Автомобиль с рейтингом ниже 1, как, например, «заряженный» Mercedes-AMG C 63 S, — серьезная проблема для продавца, почти на 100% гарантирующая продажу машины с большим дисконтом.
Китай дешево
Редкие и непопулярные модели могут терять до 70% цены, рассказывает Елена Лисовская. Сюда можно отнести и автомобили китайских брендов. Стас Асафьев, блогер и эксперт программы «Минтранс», ставит их на первое место в своем антирейтинге. В то же время он отметил, что покупка «китайца» сегодня более выгодна, чем 5–7 лет назад.
Расстаться побыстрее
Аналитики интернет-аукциона CarPrice также посчитали в своем рейтинге средний срок продажи автомобиля. Так, Nissan Terrano уходит всего за 16 дней, хэтчбек Lada Kalina с «роботом» — за 18. Антирекорд принадлежит Mercedes C-klasse с мотором 1,8 (204 л.с.) и «автоматом» — 115 дней. Для сравнения: самый Hyundai Solaris находит покупателя в среднем за 24 дня.
Nissan Terrano
Желтая угроза
Цвет кузова также влияет на цену и срок продажи. Чем он более распространенный, тем легче автомобиль найдет покупателя. Броские цвета, заказанные под личные предпочтения владельца, могут отпугнуть. Главный стоп-цвет — желтый, с ним машина сразу же потеряет 20 и более процентов.
— Желтый цвет в массовом сегменте означает только одно: машина работала в такси, а значит, ее эксплуатация была поистине варварской, — рассказал генеральный директор CarPrice Денис Долматов.
Согласно исследованию CarPrice, в категории до 1,5 млн рублей красный цвет повышает цену машины — такой окрас привлекает внимание. Считается, что такой автомобиль бережно эксплуатировался. Категория свыше 1,5 млн рублей более консервативна, здесь выбирают в основном белый, серебристый и черный.
Плата за опции и тюнинг
Автомобили в максимальных комплектациях могут потерять в цене несколько больше, чем варианты, которые не так богато оснащены, рассказали порталу iz.ru эксперты компании «Рольф». В то же время они отметили, что для каждой ценовой категории есть минимально необходимый набор. Например, в недорогой машинке большинство покупателей хотело бы видеть кондиционер, а в премиум-классе норма — это автоматическая коробка передач.
Mercedes E-class
Генеральный директор CarPrice Денис Долматов также отметил, что автомобили с мощными моторами, как правило, дешевеют быстрее.
— Обладатель Mercedes E-class с двухлитровым мотором в 184 «лошадей» продаст свою машину всего за 34 дня, а вот обладатель такой же машины, но с мотором 3,5 литра и мощностью в 252 «лошади» — только за 61 день. И при этом, скорее всего, с большим дисконтом — не потому, что машина мощнее, а значит, «прожорливее», а потому, что 252 «лошади» — это транспортный налог в размере 37800 рублей. Он в 4 раза выше, чем у более ликвидной модели, — рассказал он. Амбиции прежних владельцев не лучшим образом влияют на цену — различного рода тюнинг не повысит стоимость автомобиля, как того ожидают владельцы.
— Всегда нужно понимать, что все доработки человек делает исключительно для себя, и в дальнейшем, при продаже машины, они лишь являются небольшими приятными плюсиками, — рассказала Елена Лисовская.
Правила премиума и люкса
В сегменте дорогих и очень дорогих автомобилей существуют особые правила ценообразования. Директор филиала «АВИЛОН. Воздвиженка» Ренат Тюктеев рассказал, что автомобили представительского класса, а это прежде всего Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-Series и Audi A8, теряют в цене больше бизнес-седанов.
Audi A8
— Их покупают преимущественно для эксплуатации с водителем, и предпочтение чаще на стороне нового автомобиля, даже если он ощутимо дороже, — рассказал он. Эти слова подтверждает и рейтинг «Автостата»: лидер сегмента Mercedes-Benz S-Class сохраняет только 68,95% от первоначальной цены.
В отдельную группу стоит выделить спортивные автомобили. Здесь пробег является определяющим. Тюктеев отметил, что, если такой автомобиль эксплуатировался плотно и в год пробегал более 10 тыс. км, он будет терять свою цену значительно быстрее массовых моделей.
Лимитированные версии в этом сегменте, наоборот, дорожают. По словам операционного директора направления люкс компании «Авилон» Вагифа Бикулова, Rolls-Royce Drophead Waterspeed или Aviator можно продать вдвое дороже, Ferrari TDF — втрое. За внедорожником Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, выпущенным ограниченным тиражом, идет настоящая охота.
Как себя чувствует вторичный рынок
В августе объем вторичного рынка достиг 493,4 тыс. автомобилей — это на 2,7% выше результата 2017 года. Всего с начала года новых владельцев нашли 3,5 млн машин с пробегом, плюс 2,2%. Для сравнения: новых автомобилей в августе продали 147 388, а с начала года — 1,14 млн штук.