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На поддержку спроса на автомобили в 2019 году выделят 10 млрд рублей

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Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов
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Минпромторг России рассчитывает на выделение 10 млрд рублей в 2019 году в рамках госпрограмм поддержки спроса на автомобили. Об этом 8 сентября заявил в рамках форума-выставки «Гидроавиасалон-2018» глава ведомства Денис Мантуров.

«В следующем году это будет около 10 млрд рублей в базовых параметрах», — цитирует министра ТАСС.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Минэкономразвития России предложило выделять на автопром 65 млрд рублей ежегодно до 2025 года. Предполагается, что помимо традиционных программ стимулирования спроса на автомобили эти средства пойдут на разработку национальных технологий в области автопилотов, гибридов и электромобилей.

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