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Эксперты назвали самые ликвидные автомобили в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сотрудники проекта «Правильная цена» и компании «Автостат ИНФО» провели исследование рынка автомобилей с пробегом. В рамках изучения данных оценивались актуальные показатели остаточной стоимости подержанных авто среди 96 моделей массового сегмента, а также 68 премиальных моделей.

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В премиальном сегменте были автомобили европейских, японских и американских брендов, в массовом сгруппировали японские, корейские, американские, европейские, российские и китайские марки, говорится в понедельник, 10 сентября, на сайте «Автостат ИНФО».

«За три года автомобиль массового сегмента потерял в среднем около 29% от своей первоначальной стоимости по прайс-листу 2015 года», — комментируют аналитики.

В массовом сегменте первое место рейтинга с показателем остаточной стоимости в 75,24% досталось корейским автомобилям. На втором месте — «японцы» с результатом в 73,75%. На третьем — российские бренды, остаточная стоимость в этой группе составила 70,69%.

В топ-10 самых ликвидных марок массового сегмента тройку лидеров составили Mazda (87,77%), Renault (85,28%) и Toyota (81,13%).

В премиальном сегменте трехлетних автомобилей с пробегом лидерство в рейтинге по признаку «Происхождение бренда» принадлежит японским брендам.

В рейтинге марок премиальной категории с самыми высокими показателями ликвидности семь европейских брендов, два японских и одна американская марка попали в десятку. Тройку лидеров сформировали Land Rover (80,46%), MINI (76,88%) и Volvo (76,25%).

На прошлой неделе Volvo начала продажи в России самой дорогой и роскошной своей модели — кроссовера XC90 T8 Twin Engine Excellence. Цены начинаются от 8,5 млн рублей. Портал iz.ru разбирался, почему так дорого.

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