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Автоэксперты отметили рост покупательской способности россиян за 20 лет

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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В настоящее время россияне имеют финансовые возможности приобрести автомобиль иностранной марки в пять раз быстрее, чем 20 лет назад. Такие данные 4 сентября представил автодилер «АвтоСпецЦентр», проанализировавший предпочтения российских автомобилистов за последние два десятилетия.

20 лет назад средняя стоимость новых отечественных авто составляла 40–70 тыс. рублей, а зарубежные марки можно было приобрести от 200 тыс. рублей при ежемесячной зарплате в 1,5 тыс. рублей. Сегодня стоимость нового отечественного легкового автомобиля — 580–600 тыс. рублей, иномарки — 1,55 млн рублей при средней зарплате жителей крупных городов в 70 тыс. рублей.

Таким образом, чтобы приобрести иномарку в 2018 году при условии накопления полной заработной платы, нужно потратить почти два года, а в 1998 году это можно было сделать примерно за 11 лет.

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В то же время 20 лет назад кредит на покупку автомобиля россияне брали не только из-за нехватки средств, они также рассчитывали на финансовую выгоду — процентная ставка составляла 5–6%. В 2018 году ставки по автокредиту колеблются в пределах 9–15%, то есть они выросли в два раза.

«Стоимость эксплуатации выросла, учитывая обслуживание в сервисных центрах и ежегодные страховые взносы. Однако это не останавливает россиян от покупки нового авто», — сказал директор департамента послепродажного обслуживания «АвтоСпецЦентра» Евгений Гришкевич.

Он добавил, что и требования покупателей к качеству выросли. «Часто нашим менеджерам задают сложные технические вопросы, которые мы не ожидаем услышать от хрупкой девушки, выбирающей себе новый хэтчбек. Россияне стали более взыскательны при покупке авто, на фоне конкуренции на автомобильном рынке это очевидный и предсказуемый тренд», — заключил представитель компании.

В августе сервис «Avito Авто» назвал сроки накопления на самый популярный в стране автомобиль. Эксперты подсчитали, что среднестатистический россиянин сможет в течение семи месяцев заработать на самый популярный в стране автомобиль, которым по итогам II квартала 2018 года стала Lada Priora.

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