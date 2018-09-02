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Первые зарубежные заявки поступили на премиальные автомобили Aurus

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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На автомобили класса люкс российского бренда Aurus начали поступать первые заказы из-за рубежа. Об этом рассказал генеральный директор компании Герхард Хильгерт.

В интервью ТАСС он уточнил, что заявки иностранных клиентов будут удовлетворены после усовершенствования моделей и получения одобрения типа транспортного средства.

«Первыми странами станут европейские. Потому что европейское одобрение типа транспортного средства почти полностью признается многими другими странами», – отметил Хильгерт.

Мировая премьера бренда Aurus состоялась в рамках Московского международного автосалона. Компания была создана в декабре прошлого года для реализации проекта автомобилей «Кортеж» для первых лиц государства. Российский лидер впервые проехал на лимузине проекта «Кортеж» 7 мая в день своей инаугурации.

В открытой продаже отечественные автомобили класса люкс появятся в 2019 году. Ориентировочная стоимость новинок будет начинаться от 10 млн рублей.

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