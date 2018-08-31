Власть — народу: что скрыто под кузовом Aurus Senat

Снимая покрывало с седана Aurus Senat, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заметно волновался. Однако, напрасно — роскошный темно-вишневый автомобиль как минимум удивил зрителей, а по большей части вызвал восхищение. Впрочем, и скепсиса также было достаточно. Портал iz.ru побывал на презентации, поговорил с создателями нового российского люксового автомобиля и узнал секреты проекта «Кортеж».

Первый автомобиль новой российской марки Aurus был показан в мае во время инаугурации президента Владимира Путина, но то был спецзаказ — бронированный лимузин. Создатели проекта «Кортеж» изначально планировали, что семейство автомобилей на Единой модульной платформе (ЕМП) не только составит президентский кортеж, но и появится в свободной продаже.

senat6 Министр промышленности и торговли Денис Мантуров презентует седан Aurus Senat Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Аурус вседозволенности

Именно такой гражданский седан без брони, черного лака и секретных спецсредств показали на Московском автосалоне. Его назвали «Сенат» в честь одной из кремлевских башен. По той же логике минивэн получит имя «Арсенал», а внедорожник — «Комендант». Удлиненный и бронированный «Сенат-лимузин» также выставили на стенде, но за стеклом, чтобы зрители смотрели на него с почтительного расстояния.

Рядом поставили шасси без кузова — мощные подвески, кардан, а главное, могучий мотор V8 c логотипом НАМИ, состыкованный с необычной коробкой передач КАТЕ также российского производства. Это лучшее доказательство того, что под личиной Aurus Senat не скрываются Rolls-Royce или Bentley.

senat3 Презентация Aurus Senat Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Русский стиль

Тем не менее ассоциации с британскими люксовыми автомобилями вызывает внешность «Сената». Впрочем, по словам Дениса Мантурова, если Aurus сравнивают с Rolls-Royce, значит, создатели российского автомобиля достигли цели.

Юрий Черненко, отвечавший за дизайн машины, в свою очередь, рассказал порталу iz.ru, что черпал вдохновение в российской истории.

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Дизайн интерьера хотя и напоминает правительственный кабинет, решен в менее консервативном ключе, нежели экстерьер. И здесь нашлось место для национальных мотивов — узор ручек и шайб навеян куполами храма Василия Блаженного. Представители Aurus признают, что представленный на стенде автомобиль — предсерийный, часть элементов салона также предсерийная, а подгонка панелей не без огрехов.

В то же время на отделку автомобиля не жалели дерева и кожи. Кожа, кстати, российская — рязанских коров.

Виртуальная приборная панель сочетается с массивным и немного старомодным рычагом «автомата». Мультимедийная система управляется с помощью большой шайбы. Директор Центра информационных и интеллектуальных систем ФГУП «НАМИ» Денис Ендачев рассказал, почему было принято решение отказаться от тачскрина. Во-первых, в большом автомобиле к экрану приходилось тянуться, а это отвлекало от дороги. Во-вторых, на тачскрине неизбежно оставались бы отпечатки пальцев.

senat4 Aurus Senat Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Сенат» под защитой

Мультимедийная система разработана в России, но на открытой платформе на базе Linux. По словам Ендачева, такое решение не требует лицензии и отчислений с каждой проданной машины. Кроме того, платформа отвечает требованиям по надежности, функционалу и, что немаловажно, защищенности.

«Есть две версии системы — гражданская и специальная. В гражданской можно подключить телефон, планшет, беспроводные наушники. В специальной версии важны обеспечение информационной безопасности, защита от внешних атак и несанкционированного доступа к автомобилю через беспроводную связь. Поэтому для одних каналов применено шифрование. А другие выключены полностью», — рассказал Ендачев.

Специальная версия мультимедийной системы, как несложно догадаться, используется в автомобилях президентского кортежа.

Рядом с мультимедийной шайбой еще один селектор для выбора режимов движения, их три: comfort, sport и auto. Настройки, помимо всего прочего, меняют характеристики амортизаторов. В автоматическом режиме подвеска сама подстраивается к покрытию.

senat5 Салон Aurus Senat Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Водителю в сложных ситуациях помогает комплекс ADAS (Advanced Driver Assistant System), который с помощью камер и радаров видит знаки, разметку, контролирует мертвые зоны и следит за пешеходами и велосипедистами. Машина умеет держаться в потоке на круиз-контроле, а в случае опасности — самостоятельно тормозить. В случае столкновения безопасность пассажиров обеспечат девять подушек, причем задний пассажир останется невредим, даже если он займет полулежачее положение, откинув спинку. Система ЭРА-ГЛОНАСС поможет оперативно связаться с экстренными службами.

01_Автосалон__AMA2381 По числу и значимости новинок ММАС-2018 KIA лишь немного недотянула до лидеров. Хедлайнер стенда — новый Ceed, причем сразу в двух вариантах: хэтчбек и универсал SW. Первый уже продается, второго ждем вот-вот Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев 02_Автосалон__AMA1704 За глаза Geely Atlas называют «европейским азиатом». Во-первых, за внешность — дизайн-командой руководил бывший творец Volvo Питер Хорбери. А во-вторых, производится Atlas неподалеку — в Беларуси Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев 03_Автосалон__AMA1301 Стенд Lada на ММАС — россыпь новинок и самый мощный шумовой фон. А это — концепт-кар, дизайн-видение новой Lada 4x4. Эффектный кроссовер (а быть может — потенциальный внедорожник) нарисовал Стив Маттин, гений возрождения Lada и автор «икс-стиля» новой модельной линейки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев 04_Автосалон__AMA2906 Ioniq — электрическая и гибридная линейка Hyundai, пока еще не добравшаяся до России. А меж тем к 2020 году под брендом Ioniq будут выпускаться почти полтора десятка экологически чистых серийных моделей. Это много. Это грамотно. Это перспективно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев 05_Автосалон__AMA2429 Если прежний седан Cerato внешне был сама кроткость, то модель третьего поколения уже можно счесть дерзкой. Новый дизайн-стиль, заданный Ceed, идет на пользу. Продажи стартуют в октябре. Можно уже начинать копить Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев 06_Автосалон__AMA1767 GAC GA8, или, проще, премиум-седан из Поднебесной. Выглядит неплохо, едет на всю свою 201 силу, радует отделкой и оснащением Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев 07_Автосалон__AMA2490 Lada Vesta SW Cross — тот случай, когда универсал может быть и красивым, и брутальным, и полезным. Причем Cross — не просто макияж: во многом это попытка Lada сыграть на одном поле с кроссоверами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев 08_Автосалон__AMA1858 Trumpchi прекрасно известна в Китае, но с Россией она впервые. Роман романом, но свидание должно получиться: семиместный GS8 весьма хорош собой и интересен с позиции цены. Поживем — увидим Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев 09_Автосалон__AMA1716 К свежему Geely Emgrand 7 стоит приготовиться уже в самое ближайшее время — обновленный седан прибудет с новым фирменным лицом Geely. И оно ему… к лицу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев _AMA2959 Дебютант мартовского салона в Женеве, новый Hyundai Santa Fe готов к выходу на российский рынок. И пока дилеры наводят финальный марафет, флагманский кроссовер блеснул на ММАС-2018 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Простор для Валуева

Пресс-релиз обещает «лучшее в классе пространство для задних пассажиров», что неудивительно для седана длиной 5630 мм и с расстоянием между осями 3300 мм. Николай Валуев, побывавший на стенде, уселся с запасом между коленями и спинкой, однако боксер-гигант всё же уперся головой в потолок. Кстати, посадке пассажиров уделено большое внимание — пороги низкие и защищены от грязи.

На заднем ряду два раздельных кресла с множеством регулировок и возможностью отклонять спинку на 45 градусов и раздельные настройки климата для левой и правой чести. Комфорта добавляют пуховые подушки, холодильник, бокс с хрустальными бокалами и откидные столики с отделкой кожей. Каждому пассажиру на заднем ряду положен индивидуальный монитор и беспроводные наушники Harman.

01_Московский автосалон_RIAN_2484214 Со следующей недели в столице стартует Московский международный автосалон (ММАС-2018). И хотя некоторые крупные бренды пропускают в этом году самое известное российское автомобильное событие, посетителям «Крокус Экспо» будет на что посмотреть. ММАС-2018 все-таки обещает порадовать премьерами, среди которых сразу несколько мировых. Куда пойти и чего ни в коем случае не стоит пропускать — в галерее iz.ru Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович 02_Московский автосалон_1534957900_12 «Альфа и омега» всего салона — стенд нового российского бренда Aurus. Машины президентского кортежа, транспорт для высших кругов власти. За кузовным лаком Aurus будут скрываться не только спецброневики, но и вполне обычный, гражданский VIP-транспорт. Новинки ММАС-2018 как раз из таких: премиальные седан/лимузин «Сенат» без брони, зато с российской кожей и заделом на серийное будущее Фото: aurusmotors.com 03_Московский автосалон_2877196 От российского — к российскому. Премьер от «АвтоВАЗа» нам тоже ждать с горкой. Прежде всего это обновленные Largus и Granta с лицами в духе старших Vesta и XRay. Полюбоваться будет на что: во-первых, фирменный икс-стиль — это как минимум красиво. А во-вторых, Lada грозится выкатить на свой стенд все виды кузовов — будет и вокруг чего погулять Фото: lada.ru 04_Московский автосалон_c8b953f76ef0c965c9c07889c4c6c992de2dfbce Стенд в «Крокус Экспо» станет трибуной, с которой «АвтоВАЗ» попрощается с Kalina. Хорошо знакомое нам имя уходит на покой, а хэтчбек и универсал, помимо фейслифтинга, получат и ренейминг. Впрочем, это не последние новости. Серийный 145-сильный заряженный седан Vesta Sport также рвется выйти в свет, а с ним и внедорожная версия Lada Xray с приставкой Cross Фото: lada.ru 05_Московский автосалон_TASS_16201565 Имя «Крым» родом из 2014-го. Четыре года назад студенты и аспиранты из МГТУ имени Баумана впервые показали русский родстер на агрегатах Lada Kalina. В рамках ММАС-2018 коллектив BRT (Bauman Racing Team) обещает показать уже второе поколение «Крыма» — усовершенствованное, исправленное и дополненное Фото: ТАСС/Алексей Павлишак 06_Московский автосалон_Renault_Arkana Если бы предвкушение могло светиться, оно озаряло бы стенд Renault. Под закат лета французский автопроизводитель готов презентовать то, чего в модельной линейке прежде не было: динамичный купе-кроссовер на платформе Global Access. Проще говоря, мы ожидаем кузена Kaptur, но намного более привлекательного и стильного. О живой новинке известно немного: имя Arkana (что по-латыни означает «тайна») и немного о внешности. Плюс тот факт, что кроссовер пропишется на московском конвейере Renault Фото: motoringresearch.com 07_Московский автосалон_5a8e7b38ec05c4613e0000f8 Новый Santa Fe — то, чем прежде всего будет встречать на ММАС-2018 стенд Hyundai. Мировая премьера кроссовера четвертого поколения прошла весной в Женеве. Поэтому живой интерес гарантирован. Помимо новой, более выразительной внешности, Santa Fe получил новый 8-ступенчатый автомат в паре с 200-сильным дизельным мотором, систему управления полного привода HTRAC и целый ворох электронных систем, ассистентов и помощников Фото: hyundai.ru 08_Московский автосалон_Kia-Ceed-2018-4 Одно слово: Ceed. Теперь без апострофов в имени и витиеватых черт в дизайне. Новый корейский «гольф-класс» от Kia теперь строже, богаче, лучше и потому увереннее в себе. Вдобавок к атмосферным моторам в 1,4 и 1,6 л хэтчбек обзавелся турбиной: 1,4 л, 140 л.с. и плюс 7-ступенчатая трансмиссия с двумя сцеплениями. Еще не спорт, но уже по дороге туда Фото: КИА Моторс Рус 09_Московский автосалон_Снимок экрана 2018-08-24 в 12 Новый Ceed на ММАС-2018 не останется в одиночестве. К новым хэтчбеку и универсалу SW компания Kia добавит посвежевший кроссовер Sportage и долгожданный седан Cerato третьего поколения, продажи которого стартуют у нас осенью Фото: КИА Моторс Рус 10_Московский автосалон_20180323_54229abfcfa5649e7003b83dd4755294_20567 копия Volkswagen на ММАС-2018 обозначил свое присутствие как просветительскую деятельность по части эко, техно и электро и впервые покажет в России электромобиль I.D. Кроме того, немецкий производитель привезет Touareg нового поколения, флагманский лифтбек Arteon, обновленный Tiguan и седан Polo в комплектации JOY Фото: volkswagen.ru 11_Московский автосалон_F7 Кроссовер F7 для китайской марки Haval — шаг в сторону молодой аудитории. Внешность новинки — дело рук дизайнера Фила Симмонса, ранее работавшего в Ford и Land Rover. Силовые агрегаты — 1,5- и 2-литровые «турбо» с семиступенчатым «роботом» и полным приводом. Дата запуска в серийное производство — 2019 год, и главное — у нас, на свежепостроенном заводе Haval в Тульской области Фото: haval.ru 12_Московский автосалон_3_30 Заглянуть к Lifan стоит, чтобы увидеть новые X70 и X80. Оба – кроссоверы, первый имеет статус премьеры нынешнего года, второй – потенциального флагмана линейки. У себя на родине кроссоверы хорошо известны, но их вывод на российский рынок для компании – событие Фото: lifan-car.ru 13_Московский автосалон_571f3f7aec05c4e662000259 Про Myway от Lifan мы уже слышали. Более того, кто-то даже успел соблазниться: просторный доступный кроссовер с чертами SUV и MPV. Хотя безальтернативная механическая коробка передач во многом чернила карму. Теперь же Lifan исправил недочет и готовит к премьере семейный «кросс» с автоматом: семь мест, пять передач, 125 сил, дешевле миллиона рублей Фото: lifan-car.ru 14_Московский автосалон_Geely-Bo-Rui-GE-hybrid-2018_9 У Geely премьер сразу две: гибридный седан GE, способный покрывать до 60 км исключительно на электротяге, и компактный кроссовер SX11, спроектированный на новой платформе BMA (B-segment Modular Architecture). В дальнейшем на этой модульной «тележке» будут построены другие модели, в том числе дочерних марок. Кроме того, китайский производитель покажет обновленные модели Emgrand, седан и кроссовер Фото: geely-motors.com 15_Московский автосалон_Снимок экрана 2018-08-24 в 13 JAC и GAC — еще два бренда из Поднебесной, и оба с новинками. JAC ранее потерпел неудачу в России и теперь хочет вернуться. Среди новинок — кроссоверы: S3 поменьше и S5 покрупнее. В арсенале второго, помимо атмосферного мотора в 2 л (134 л.с.), присутствует турбированный Фото: JAC Motors 16_Московский автосалон_49414 Стенд GAC Motor из Гуанчжоу должен пролить свет на модельный ряд компании. Московский салон станет премьерной площадкой весьма любопытной линейки Trumpchi: ее бюджетные легковые модели в Китае радуют низкой ценой, а кроссоверы недвусмысленно указывают на премиум Фото: GAC Motor

Сделано в России

Создатели «Ауруса» подчеркивают, что это сугубо российский проект. Главным разработчиком в 2013 году назначили ФГУП «НАМИ». Кроме того, к проекту присоединились Marussia Николая Фоменко и «Соллерс». Партнеров интересовали элементы ЕМП, которые они могли бы использовать в своих моделях. Считается, что вклад «Маруси» в разработку ЕМП сомнителен.

В то же время директор Центра информационных и интеллектуальных систем ФГУП «НАМИ» Денис Ендачев, рассказал, что потенциал компании проявлялся там, где нужно было вести разработки с нуля.

При этом разработку отдельных узлов доверили известным зарубежным компаниям, например, с двигателем V8 помогла Porsche. Главный конструктор ЕМП Вадим Переверзев подчеркнул, что этот проект не был «взят с полки».

senat2 Салон Aurus Senat Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Мотор был спроектирован Porsche по нашему техническому заданию, в том числе и по габаритам, чтобы он он идеально выписывался в моторный отсек. Наши конструкторы работали бок о бок с немецкими коллегами, вместе проводили тестовые испытания», — отметил он.

Переверзев подчеркнул, что двигатель полностью собирают в НАМИ. При этом часть узлов всё же заграничные. Например, ESP, аудиосистема и многодисковая муфта, передающая тягу на передние колеса. Муфту разработала и поставляет компания Magna, но, по словам Вадима Переверзева, ее выпуск планируют наладить в России.

Цилиндры, лошадиные силы, секунды

Семейство силовых агрегатов модульное и включает флагманский V12, а также рядный четырехцилиндровый мотор — их ФГУП «НАМИ» разрабатывает самостоятельно.

Двенадцатицилиндровый агрегат был показан несколько лет назад, но всё еще проходит испытания, и Переверзев затруднился назвать точные сроки его готовности. По его словам, отдачи 8-цилиндрового двигателя V8 с мощностью 598 л.с. и с крутящим моментом 880 Нм вполне достаточно для автомобилей Aurus.

Тем более что при разгоне ему помогает электромотор (40 л.с. и 400 Нм). В результате до 100 км/ч седан весом 2740 кг разгоняется всего за 6 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

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Динамика бронированного лимузина весом более 6 т, естественно, засекречена. Президентский автомобиль способен ездить на электротяге — это сделано из соображений безопасности, если бензиновый мотор выйдет из строя. Гражданской машине это умение помогло бы снизить расход топлива, сейчас он заявлен на уровне 15 л на 100 км.

Денис Ендачев рассказал, что на электротяге обычный Senat передвигаться не будет и аккумулятор у него небольшой, емкостью всего 5 кВт·ч. Электромашина — так в НАМИ называют электромотор — помимо того, что помогает при разгоне, нужна для плавного трогания и запуска мотора при сильном морозе.

Кстати, гибридная силовая установка, а также 9-ступенчатый «автомат» КАТЕ c пакетами фрикционов вместо традиционного гидротрансформатора.

senat_7 Колеса Aurus Senat Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Сколько стоит российский люкс

Производством автомобилей на первом этапе займется ФГУП «НАМИ». Выпуск будет небольшим — 150 автомобилей в течение следующих двух лет. К 2021 году партнер ФГУП «НАМИ», компания «Соллерс», создаст производственные мощности, способные производить 5, а потом и 10 тыс. автомобилей в год. За обслуживанием владельцам также нужно будет ездить в НАМИ, но для труднодоступных мест обещают аэроподдержку.

Генеральный директор Aurus Франц Герхард Хильгерт рассказал, что продажи начнутся в январе 2019 года, ближе к дате сообщат и цену автомобиля. По предварительным слухам, за машину попросят около 10 млн рублей. Предварительные заказы уже принимаются, и их количество, по словам Мантурова, уже превысило возможности ФГУП «НАМИ» на 2019 год. Продавать машины планируют через крупных автомобильных дилеров, в частности, соглашение о намерениях подписано с группой компаний «Авилон». Операционный директор люксового подразделения «Авилон» Вагиф Бикулов допустил, что его компания в будущем может заняться обслуживанием автомобилей Aurus.

Европейская премьера Aurus состоится в Женеве в марте следующего года. С учетом того, что одним из партнеров российской компании стала компания Tawazun из ОАЭ, Эмираты первыми получат машины. По словам Мантурова, на разработку Единой модульной платформы за пять лет было потрачено 13 млрд рублей. В начале 2018 года была создана компания «Аурус», 75% которой принадлежит ФГУП «НАМИ», а остальная доля — «Соллерс» и Tawazun.

senat_1 Седан Aurus Senat Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Мотоцикл, кабриолет, внедорожник

Прототип внедорожника «Комендант» обещают показать в 2019 году, а в 2020-м на парад Победы выведут кабриолет. В рамках проекта «Кортеж» появится и мотоцикл для президентской охраны.

Наработки Единой модульной платформы будут использоваться для создания других российских автомобилей. Денис Мантуров подтвердил, что на платформе «Коменданта» создадут среднеразмерный кроссовер. Министр допустил, что автомобиль будет носить логотип УАЗ.

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Кроме того, линейка Aurus стала стартовым продуктом первой в России цифровой фабрики. Для тиражирования технологии на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) создан консорциум, в который вошли 50 организаций, таких как НИЦ «Курчатовский институт», «Росатом», «Ростех», «Вертолеты России», «КамАЗ», «АвтоВАЗ» и в том числе двенадцать университетов.