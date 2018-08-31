Власть — народу: что скрыто под кузовом Aurus Senat
Снимая покрывало с седана Aurus Senat, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заметно волновался. Однако, напрасно — роскошный темно-вишневый автомобиль как минимум удивил зрителей, а по большей части вызвал восхищение. Впрочем, и скепсиса также было достаточно. Портал iz.ru побывал на презентации, поговорил с создателями нового российского люксового автомобиля и узнал секреты проекта «Кортеж».
Первый автомобиль новой российской марки Aurus был показан в мае во время инаугурации президента Владимира Путина, но то был спецзаказ — бронированный лимузин. Создатели проекта «Кортеж» изначально планировали, что семейство автомобилей на Единой модульной платформе (ЕМП) не только составит президентский кортеж, но и появится в свободной продаже.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров презентует седан Aurus Senat
Аурус вседозволенности
Именно такой гражданский седан без брони, черного лака и секретных спецсредств показали на Московском автосалоне. Его назвали «Сенат» в честь одной из кремлевских башен. По той же логике минивэн получит имя «Арсенал», а внедорожник — «Комендант». Удлиненный и бронированный «Сенат-лимузин» также выставили на стенде, но за стеклом, чтобы зрители смотрели на него с почтительного расстояния.
Рядом поставили шасси без кузова — мощные подвески, кардан, а главное, могучий мотор V8 c логотипом НАМИ, состыкованный с необычной коробкой передач КАТЕ также российского производства. Это лучшее доказательство того, что под личиной Aurus Senat не скрываются Rolls-Royce или Bentley.
Презентация Aurus Senat
Русский стиль
Тем не менее ассоциации с британскими люксовыми автомобилями вызывает внешность «Сената». Впрочем, по словам Дениса Мантурова, если Aurus сравнивают с Rolls-Royce, значит, создатели российского автомобиля достигли цели.
Юрий Черненко, отвечавший за дизайн машины, в свою очередь, рассказал порталу iz.ru, что черпал вдохновение в российской истории.
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Дизайн интерьера хотя и напоминает правительственный кабинет, решен в менее консервативном ключе, нежели экстерьер. И здесь нашлось место для национальных мотивов — узор ручек и шайб навеян куполами храма Василия Блаженного. Представители Aurus признают, что представленный на стенде автомобиль — предсерийный, часть элементов салона также предсерийная, а подгонка панелей не без огрехов.
В то же время на отделку автомобиля не жалели дерева и кожи. Кожа, кстати, российская — рязанских коров.
Виртуальная приборная панель сочетается с массивным и немного старомодным рычагом «автомата». Мультимедийная система управляется с помощью большой шайбы. Директор Центра информационных и интеллектуальных систем ФГУП «НАМИ» Денис Ендачев рассказал, почему было принято решение отказаться от тачскрина. Во-первых, в большом автомобиле к экрану приходилось тянуться, а это отвлекало от дороги. Во-вторых, на тачскрине неизбежно оставались бы отпечатки пальцев.
Aurus Senat
«Сенат» под защитой
Мультимедийная система разработана в России, но на открытой платформе на базе Linux. По словам Ендачева, такое решение не требует лицензии и отчислений с каждой проданной машины. Кроме того, платформа отвечает требованиям по надежности, функционалу и, что немаловажно, защищенности.
«Есть две версии системы — гражданская и специальная. В гражданской можно подключить телефон, планшет, беспроводные наушники. В специальной версии важны обеспечение информационной безопасности, защита от внешних атак и несанкционированного доступа к автомобилю через беспроводную связь. Поэтому для одних каналов применено шифрование. А другие выключены полностью», — рассказал Ендачев.
Специальная версия мультимедийной системы, как несложно догадаться, используется в автомобилях президентского кортежа.
Рядом с мультимедийной шайбой еще один селектор для выбора режимов движения, их три: comfort, sport и auto. Настройки, помимо всего прочего, меняют характеристики амортизаторов. В автоматическом режиме подвеска сама подстраивается к покрытию.
Салон Aurus Senat
Водителю в сложных ситуациях помогает комплекс ADAS (Advanced Driver Assistant System), который с помощью камер и радаров видит знаки, разметку, контролирует мертвые зоны и следит за пешеходами и велосипедистами. Машина умеет держаться в потоке на круиз-контроле, а в случае опасности — самостоятельно тормозить. В случае столкновения безопасность пассажиров обеспечат девять подушек, причем задний пассажир останется невредим, даже если он займет полулежачее положение, откинув спинку. Система ЭРА-ГЛОНАСС поможет оперативно связаться с экстренными службами.
Простор для Валуева
Пресс-релиз обещает «лучшее в классе пространство для задних пассажиров», что неудивительно для седана длиной 5630 мм и с расстоянием между осями 3300 мм. Николай Валуев, побывавший на стенде, уселся с запасом между коленями и спинкой, однако боксер-гигант всё же уперся головой в потолок. Кстати, посадке пассажиров уделено большое внимание — пороги низкие и защищены от грязи.
На заднем ряду два раздельных кресла с множеством регулировок и возможностью отклонять спинку на 45 градусов и раздельные настройки климата для левой и правой чести. Комфорта добавляют пуховые подушки, холодильник, бокс с хрустальными бокалами и откидные столики с отделкой кожей. Каждому пассажиру на заднем ряду положен индивидуальный монитор и беспроводные наушники Harman.
Сделано в России
Создатели «Ауруса» подчеркивают, что это сугубо российский проект. Главным разработчиком в 2013 году назначили ФГУП «НАМИ». Кроме того, к проекту присоединились Marussia Николая Фоменко и «Соллерс». Партнеров интересовали элементы ЕМП, которые они могли бы использовать в своих моделях. Считается, что вклад «Маруси» в разработку ЕМП сомнителен.
В то же время директор Центра информационных и интеллектуальных систем ФГУП «НАМИ» Денис Ендачев, рассказал, что потенциал компании проявлялся там, где нужно было вести разработки с нуля.
При этом разработку отдельных узлов доверили известным зарубежным компаниям, например, с двигателем V8 помогла Porsche. Главный конструктор ЕМП Вадим Переверзев подчеркнул, что этот проект не был «взят с полки».
Салон Aurus Senat
«Мотор был спроектирован Porsche по нашему техническому заданию, в том числе и по габаритам, чтобы он он идеально выписывался в моторный отсек. Наши конструкторы работали бок о бок с немецкими коллегами, вместе проводили тестовые испытания», — отметил он.
Переверзев подчеркнул, что двигатель полностью собирают в НАМИ. При этом часть узлов всё же заграничные. Например, ESP, аудиосистема и многодисковая муфта, передающая тягу на передние колеса. Муфту разработала и поставляет компания Magna, но, по словам Вадима Переверзева, ее выпуск планируют наладить в России.
Цилиндры, лошадиные силы, секунды
Семейство силовых агрегатов модульное и включает флагманский V12, а также рядный четырехцилиндровый мотор — их ФГУП «НАМИ» разрабатывает самостоятельно.
Двенадцатицилиндровый агрегат был показан несколько лет назад, но всё еще проходит испытания, и Переверзев затруднился назвать точные сроки его готовности. По его словам, отдачи 8-цилиндрового двигателя V8 с мощностью 598 л.с. и с крутящим моментом 880 Нм вполне достаточно для автомобилей Aurus.
Тем более что при разгоне ему помогает электромотор (40 л.с. и 400 Нм). В результате до 100 км/ч седан весом 2740 кг разгоняется всего за 6 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.
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Динамика бронированного лимузина весом более 6 т, естественно, засекречена. Президентский автомобиль способен ездить на электротяге — это сделано из соображений безопасности, если бензиновый мотор выйдет из строя. Гражданской машине это умение помогло бы снизить расход топлива, сейчас он заявлен на уровне 15 л на 100 км.
Денис Ендачев рассказал, что на электротяге обычный Senat передвигаться не будет и аккумулятор у него небольшой, емкостью всего 5 кВт·ч. Электромашина — так в НАМИ называют электромотор — помимо того, что помогает при разгоне, нужна для плавного трогания и запуска мотора при сильном морозе.
Кстати, гибридная силовая установка, а также 9-ступенчатый «автомат» КАТЕ c пакетами фрикционов вместо традиционного гидротрансформатора.
Колеса Aurus Senat
Сколько стоит российский люкс
Производством автомобилей на первом этапе займется ФГУП «НАМИ». Выпуск будет небольшим — 150 автомобилей в течение следующих двух лет. К 2021 году партнер ФГУП «НАМИ», компания «Соллерс», создаст производственные мощности, способные производить 5, а потом и 10 тыс. автомобилей в год. За обслуживанием владельцам также нужно будет ездить в НАМИ, но для труднодоступных мест обещают аэроподдержку.
Генеральный директор Aurus Франц Герхард Хильгерт рассказал, что продажи начнутся в январе 2019 года, ближе к дате сообщат и цену автомобиля. По предварительным слухам, за машину попросят около 10 млн рублей. Предварительные заказы уже принимаются, и их количество, по словам Мантурова, уже превысило возможности ФГУП «НАМИ» на 2019 год. Продавать машины планируют через крупных автомобильных дилеров, в частности, соглашение о намерениях подписано с группой компаний «Авилон». Операционный директор люксового подразделения «Авилон» Вагиф Бикулов допустил, что его компания в будущем может заняться обслуживанием автомобилей Aurus.
Европейская премьера Aurus состоится в Женеве в марте следующего года. С учетом того, что одним из партнеров российской компании стала компания Tawazun из ОАЭ, Эмираты первыми получат машины. По словам Мантурова, на разработку Единой модульной платформы за пять лет было потрачено 13 млрд рублей. В начале 2018 года была создана компания «Аурус», 75% которой принадлежит ФГУП «НАМИ», а остальная доля — «Соллерс» и Tawazun.
Седан Aurus Senat
Мотоцикл, кабриолет, внедорожник
Прототип внедорожника «Комендант» обещают показать в 2019 году, а в 2020-м на парад Победы выведут кабриолет. В рамках проекта «Кортеж» появится и мотоцикл для президентской охраны.
Наработки Единой модульной платформы будут использоваться для создания других российских автомобилей. Денис Мантуров подтвердил, что на платформе «Коменданта» создадут среднеразмерный кроссовер. Министр допустил, что автомобиль будет носить логотип УАЗ.
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Кроме того, линейка Aurus стала стартовым продуктом первой в России цифровой фабрики. Для тиражирования технологии на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) создан консорциум, в который вошли 50 организаций, таких как НИЦ «Курчатовский институт», «Росатом», «Ростех», «Вертолеты России», «КамАЗ», «АвтоВАЗ» и в том числе двенадцать университетов.