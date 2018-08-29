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Прототип кроссовера Aurus появится в начале 2019 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что прототип внедорожника Aurus появится в России в начале следующего года. По его словам, после того как будет выпущена ранняя версия продукта, специалисты будут «отрабатывать все технологии».

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В рамках Московского международного автосалона (ММАС-2018) министр принял участие в презентации российского автомобиля Aurus Senat, который относится к семейству машин проекта «Кортеж». Это транспортные средства класса люкс для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе (ЕМП).

По мнению Мантурова, одними из первых импортеров автомобилей российского производства станут страны Ближнего Востока.

«С учетом того, что одним из наших партнеров, компании Aurus, стала компания Tawazun, это Объединенные Арабские Эмираты, я думаю, что самым первым партнером этих автомобилей станут ОАЭ, Ближний Восток», — приводит его слова «РИА Новости». В будущем, как ожидается, автомобили проекта «Кортеж» будут импортировать все страны без ограничения, в том числе западные государства.

29 августа в «Крокус-Экспо» начал работу Московский международный автосалон –2018. Для широкой публики будет открыт с 31 августа по 9 сентября. Экспозиция разместилась на территории трех павильонов. На автосалоне представлены как российские, так и зарубежные компании. Кроме того, на выставке присутствуют стенды производителей запчастей и автокомпонентов, тюнинг-ателье, редкие ретроавтомобили, а также машины на альтернативных источниках питания.

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