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Составлен топ-10 самых распространенных в России автомобилей

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Самым популярным среди россиян легковым автомобилем является седан Lada 2107, количество которых в стране составляет 1,73 млн экземпляров. Такие данные представило аналитическое агентство «Автостат».

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Всего, по данным на 1 июля, в России насчитывается 42,95 млн легковых автомобилей.

На втором месте по популярности расположился седан Lada 2106 — 1,54 млн единиц. Третье место также занял автомобиль «АвтоВАЗа» — трехдверный внедорожник Lada 4x4, на долю которого приходится одна десятая часть российского парка легковых автомобилей — 1 млн автомобилей.

В топ-10 самых распространенных легковых машин также вошли Lada 2109 (850 тыс. штук), Lada 2110 (826,9 тыс. штук), Lada 2114 (774 тыс. штук), Lada 2105 (726,9 тыс. штук).

Замыкают рейтинг модели Ford Focus (725,9 тыс. шт.), Toyota Corolla (704,4 тыс. шт.) и Hyundai Solaris (704,2 тыс. шт.).

В августе сервис «Avito Авто» назвал сроки накопления на самый популярный в стране автомобиль. Эксперты подсчитали, что среднестатистический россиянин сможет в течение семи месяцев заработать на самый популярный в стране автомобиль, которым, по итогам II квартала 2018 года, стала Lada Priora.

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