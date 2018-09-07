Машины опять дорожают: сколько готовить денег

По свежим данным аналитиков агентства «Автостат», за последние две недели августа сразу 18 автопроизводителей изменили российские цены на свои модели. За исключением буквально нескольких игроков общая тенденция — на увеличение стоимости: от пары-тройки до нескольких десятков тысяч рублей. В чем причины очередного подъема цен и есть ли предел повышению цен — разбирался iz.ru.

Начало автомобильной осени — как контрастный душ для автовладельца. Следом за стартом международного автосалона в Москве, где в эти дни солируют Renault, «АвтоВАЗ» и Hyundai/KIA, а в числе главных новинок те, что вот-вот поступят в продажу, агентство «Автостат» публикует результаты мониторинга цен на новые автомобили. Общий вывод — дорожает не только новое.

Hyundai Так, за вторую половину августа Hyundai подняла цены на седаны Solaris и Elantra на 3-55 тысяч рублей и на 150 тысяч увеличила стоимость топовой версии Santa Fe Фото: hyundai.ru мазда 6 Mazda добавила от 12 до 35 тысяч рублей к стоимости своих автомобилей Фото: TASS/Imago/Sebastian Geisler Mercedes AMG GT Mercedes приплюсовал к собственным ценникам от 20 до 350 тысяч рублей. Не пострадали разве что прайсы Citan, AMG GT, G-, V-, X-Class а также GLC/GLC Coupe. Тот же «икс», кстати, только-только появился на рынке Фото: mercedes-benz.ru Subaru Subaru пересмотрела все цены на модели, добавив от 19 до 70 тысяч рублей Фото: TASS/Zuma/Lev Radin Toyota Toyota «переоценила» флагманский Land Cruiser 200, подрисовав от 33 до 65 тысяч к каждой из комплектаций Фото: toyota.ru

Чуть ранее прайс-листы — естественно, в сторону удорожания — обновили BMW и Audi. На общем фоне новость от PSA о снижении цен на седаны Citroen C4 и Peugeot 408 калужской сборки выглядит приятным исключением. В ответ на вопрос, что мешает ценнику оставаться на своем уровне, эксперты и игроки рынка перечисляют несколько факторов.

Курс

Ситуация с парами рубль–доллар и рубль–евро постоянно меняется и рано или поздно косвенно отражается на итоговом ценнике на продукцию. Стабильности в этом вопросе желают все, но действовать, предугадывать и реагировать на изменения нужно здесь и сейчас. Особенно с учетом новой волны западных санкций.

Всё, что привязано к валюте: импорт, закупка автомобильных компонентов, зарплаты сотрудников и так далее — неизбежно получает импульс от общих колебаний. И это ощущают даже компании с высоким процентом локализации.

авто дорожает Президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис на презентации нового автомобиля Lada Granta на заводе компании в Тольятти Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов

Так, количество российских компонентов на ряде моделей Lada доходит до 90%, однако, по словам президента «АвтоВАЗа» Ива Каракатзаниса, даже такая локализация со всеми ее плюсами не способна полностью изолировать от колебаний курса. И рано или поздно закупаемая для Lada электроника и ряд других зарубежных компонентов «перерисуют» ценник на автомобиль.

Что говорить о производителях с куда меньшей локализацией производства. Волатильность рубля в их случае — едва ли не главный формирующий цену фактор.

Вопрос — как удорожание происходит во времени: плавно или резкими скачками? Тут автопроизводители действуют, исходя из собственной стратегии. Большинство тех, кто сумел поднять уровень российской локализации по меньшей мере до 40%, не спешат удивлять новыми ценами во избежание падения спроса. При этом общее мнение едино: нестабильный рубль — главный виновник подорожания.

01_Автосалон__AMA2381 По числу и значимости новинок ММАС-2018 KIA лишь немного недотянула до лидеров. Хедлайнер стенда — новый Ceed, причем сразу в двух вариантах: хэтчбек и универсал SW. Первый уже продается, второго ждем вот-вот Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев 02_Автосалон__AMA1704 За глаза Geely Atlas называют «европейским азиатом». Во-первых, за внешность — дизайн-командой руководил бывший творец Volvo Питер Хорбери. А во-вторых, производится Atlas неподалеку — в Беларуси Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев 03_Автосалон__AMA1301 Стенд Lada на ММАС — россыпь новинок и самый мощный шумовой фон. А это — концепт-кар, дизайн-видение новой Lada 4x4. Эффектный кроссовер (а быть может — потенциальный внедорожник) нарисовал Стив Маттин, гений возрождения Lada и автор «икс-стиля» новой модельной линейки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев 04_Автосалон__AMA2906 Ioniq — электрическая и гибридная линейка Hyundai, пока еще не добравшаяся до России. А меж тем к 2020 году под брендом Ioniq будут выпускаться почти полтора десятка экологически чистых серийных моделей. Это много. Это грамотно. Это перспективно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев 05_Автосалон__AMA2429 Если прежний седан Cerato внешне был сама кроткость, то модель третьего поколения уже можно счесть дерзкой. Новый дизайн-стиль, заданный Ceed, идет на пользу. Продажи стартуют в октябре. Можно уже начинать копить Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев 06_Автосалон__AMA1767 GAC GA8, или, проще, премиум-седан из Поднебесной. Выглядит неплохо, едет на всю свою 201 силу, радует отделкой и оснащением Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев 07_Автосалон__AMA2490 Lada Vesta SW Cross — тот случай, когда универсал может быть и красивым, и брутальным, и полезным. Причем Cross — не просто макияж: во многом это попытка Lada сыграть на одном поле с кроссоверами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев 08_Автосалон__AMA1858 Trumpchi прекрасно известна в Китае, но с Россией она впервые. Роман романом, но свидание должно получиться: семиместный GS8 весьма хорош собой и интересен с позиции цены. Поживем — увидим Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев 09_Автосалон__AMA1716 К свежему Geely Emgrand 7 стоит приготовиться уже в самое ближайшее время — обновленный седан прибудет с новым фирменным лицом Geely. И оно ему… к лицу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев _AMA2959 Дебютант мартовского салона в Женеве, новый Hyundai Santa Fe готов к выходу на российский рынок. И пока дилеры наводят финальный марафет, флагманский кроссовер блеснул на ММАС-2018 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Акцизы и сборы

В начале 2018 года Налоговый кодекс РФ получил поправки касательно ставок акциза на автомобили мощностью свыше 200 л. с. Если раньше изымаемая в бюджет сумма в этой мощностной категории была фиксированной (420 рублей за 1 л. с.), то с этого года в ней появились дифференцированные оттенки. Ведь «свыше 200 л. с.» — это и 250, и 300, и 500+.

Теперь автопроизводители с мощными моделями в гамме руководствуются по новой схеме на 2018 год:

200–300 л. с. (714 рублей за 1 л. с.),

300–400 л. с. (1218 рублей за 1 л. с.),

400–500 л. с. (1260 рублей за 1 л. с.),

500+ (1302 рубля за 1 л. с.)

Как следствие — тенденция к подорожанию. И это после пересмотра цен в связи с повышением утилизационного сбора и запланированного на начало 2019 года увеличения ставки НДС с 18% до 20%. Напомним, в среднем за первую половину 2018 года цены на новые автомобили уже выросли в среднем на 5–10%.

автомобили Автомобили на линии сборки автозавода Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Оттененный нестабильным рублем, НДС также таит неприятные сюрпризы для покупателя. По словам директора по развитию «Рольф» Владимира Мирошникова, в ряде случаев при производстве автомобилей в России этот налог приходится уплачивать несколько раз: на этапе закупки сырья, комплектующих, производства сложных деталей и изделий и так далее. А в результате повышение НДС неизбежно и закономерно найдет отражение в повышении цен на авторынке. А вот окажется ли двухпроцентная прибавка незаметной или будет чувствительной для кошелька клиента конкретного бренда — пока вопрос.

kia-rio-x-line-2017-price-list-rear Kia Rio — 7801 штука (59 359 с начала года). Kia Rio пока сохраняет лидерство по продажам за семь месяцев, но в июле уступил Vesta. Помимо седана, набирает популярность хэтчбек X-Line с увеличенным дорожным просветом и внедорожным обвесом: 3081 такая машина в прошлом месяце. C августа Rio начали оснащать круиз-контролем Фото: КИА Моторс Рус RIAN_2920244 Российский рынок продолжает демонстрировать хороший рост: в июле было продано 13 796 штук, на 10,6% больше по сравнению с прошлым годом. За семь месяцев, по данным Ассюциации европейского бизнеса, реализовали 992 673 автомобиля против 848 214 в 2017 году. Больших сюрпризов эти результаты не преподнесли, но июльские продажи удивили: изменения есть даже в десятке лидеров Фото: РИА Новости/Илья Питалев 01_авто_RIAN_3141053 Lada Vesta — 8991 штука (58 626 с начала года). Lada Vesta второй месяц держит титул самого популярного автомобиля в России. По результатам семи месяцев она вплотную подобралась к лидеру — Kia Rio. Спрос на Vesta вырос благодаря появлению новых версий: в апреле представили универсал, а летом к седану добавили внедорожную версию Cross Фото: РИА Новости 03_авто_ё Lada Granta — 7599 штук (53 271 с начала года). Lada Granta долгое время лидировала благодаря очень низкой цене: в настоящее время за самый простой седан просят 409,9 тыс. рублей. Теперь она замыкает тройку лидеров, а родственная Kalina на входит даже в топ-25 популярных автомобилей. Granta выпускается с 2011 года, и к Московскому автосалону «АвтоВАЗ» приготовил рестайлинговую версию машины, а имя Kalina скоро станет историей Фото: lada.ru 04_авто_RIAN_682421 VW Polo — 5618 штук (32 584 с начала года). Седан Polo с небольшими изменениями выпускается в Калуге с 2010 года, но, несмотря на возраст, всё так же пользуется спросом. Например, за надежность и неприхотливость его активно покупают каршеринговые компании. В июле он занял четвертое место, потеснив Solaris и Creta Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок 1515755936_1-4 Hyundai Solaris — 5351 штук (39 208 с начала года). Некогда лидер российского рынка, Solaris в минусе. Отчасти это связано с тем, что публика стала предпочитать седанам кроссоверы, а внедорожного варианта, как у родственного Rio, у «Соляриса» нет. В июле он стал только пятым, пропустив вперед VW Polo, хотя разрыв между популярными иномарками небольшой Фото: www.hyundai.ru 06_авто_Depositphotos_162478828_xl-2015 Hyundai Creta — 5309 штук (38 533 с начала года). Creta — по-прежнему самый продаваемый кроссовер на российском рынке, а в абсолютном зачете он расположился на пятом месте. И демонстрирует высокие темпы роста — плюс в сравнении с июлем и плюс 40% за семь месяцев 2017 года. Залог популярности машины — множество вариантов комплектации Фото: Depositphotos 07_авто_Depositphotos_79008492_xl-2015 Lada Largus — 3617 штук (24 606 с начала года). В России универсалы не самый популярный тип кузова, исключение — практичный однообъемник Largus, рассчитанный на 5–7 пассажиров. Седьмое место по результатам июля. Мода на кроссоверы коснулась и этой модели: серьезная доля продаж приходится на «приподнятую» версию Largus Cross Фото: Depositphotos toyota-Camry-2018-exterior-tme-007-a-full_tcm-3051-1225527 Toyota Camry — 3364 штуки (17 248 сначала года). В список самых продаваемых автомобилей в основном попадают компактные и недорогие автомобили. В седане Toyota Camry почти 5 м длины, а цены начинаются от 1,471 млн рублей. Тем не менее это очень популярная иномарка российской сборки. В итоге — восьмое место среди самых продаваемых автомобилей. Результат лучше, чем у Lada Xray Фото: www.toyota.kz 1480076366_img_8981 Lada Xray — 3312 штуки (19 700 с начала года). Xray оказался более востребованным, чем родственный Renault Sandero: 9-е место против 12-го в июле. По результатам семи месяцев он замыкает десятку лидеров. Российский кроссовер постоянно совершенствуется — например, на мощных версиях 2018 модельного года появился круиз-контроль Фото: www.lada.ru 21201491_Duster_Sahara_Challenge Renault Duster — 3036 штук (24 326 с начала года). Неприхотливый Duster потерял звание самого популярного кроссовера России, но остался в тройке лидеров и даже показывает рост. В июле он занял 10-е место, а по итогам семи месяцев — 8-е. В конце июля с конвейера московского завода сошел 400-тысячный Duster Фото: пресс-служба Renault Россия 12_авто Skoda Rapid — 2779 штук (19 743 c начала года). Популярный и практичный лифтбек Skoda Rapid покинул десятку самых популярных автомобилей российского рынка. По результатам июля он занял только 14-е место, оказавшись позади более дорогих кроссоверов Kia Sportage и Toyota RAV4. При этом продажи Rapid в сравнении с прошлогодними показателями выросли. По прошествии семи месяцев 2018 года чешская модель находится на 9-м месте Фото: www.skoda-avto.ru

Новые поколения и опции

В конце концов, автомобили дорожают еще и потому, что становятся современнее и лучше. Сменяются поколения, совершенствуется силовая конструкция кузова и пассивная безопасность, увеличивается набор базовых систем и электроники, исчезают простые комплектации, массово вводятся обязательные элементы вроде терминалов комплекса экстренного реагирования «ЭРА-Глонасс».

авто дорожает Демонстрация работы тревожной кнопки системы «ЭРА-Глонасс» в автомобиле KIA Фото: ТАСС/Смитюк Юрий

Один из самых ярких примеров такого удорожания — новое поколение Mercedes-Benz G-Class, стартовавшее на российском рынке в конце весны. Несмотря на внешнюю схожесть с моделью предыдущего поколения (индекс W463 в данном случае сохранен), технически новый внедорожник полностью оригинален и лишь стилистически копирует предшественника. Новый кузов и рама, новая электроника, новые подвески и мультимедиа, новые комплектации и наборы опций. В результате формальное подорожание новинки составило около 30 тыс. рублей, но по факту между новым G-Class (от 8 950 000 рублей за 422-сильную версию G500) и старым зияет пропасть в полмиллиона рублей.

Пример проще и новее — рестайлинговый седан Lada Granta, прибавивший 10 тыс. рублей к базовой цене. Итого 419 900 рублей за начальную версию с восьмиклапанным 87-сильным мотором.

Реально ли побороть удорожание?

Ситуация такова, что препятствовать росту цен сегодня крайне сложно. Но полностью принимать все условия нового рынка для производителя чревато риском отпугнуть или потерять покупателя. Выход — работать с каждым ценообразующим фактором отдельно и, насколько возможно, подключать стимулирование.

Так, Группа PSA в лице марок Peugeot и Citroеn провела репозиционирование, в противовес общей тенденции снизив цены на производимые в Калуге седаны 408 и С4 Седан. Получилась выгода до 100 тыс. рублей в зависимости от комплектации, при этом сохранилось и выгодное предложение по Trade-In.

Следом и Skoda объявила сезонные скидки, увеличив в сентябре выгоду на покупку популярного Rapid до 132 700 рублей, Octavia до 145 800 рублей, Superb до 225 000 рублей и Yeti до 240 000 рублей. При этом чешская компания продлила выгодные программы утилизации и Trade-In для ряда моделей, включая кроссовер Kodiaq иностранного производства.

авто дорожает Skoda Rapid Фото: skodaeshop.sk

Kodiaq c февраля собирают на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, и, по словам руководителя PR-департамента Skoda Auto Россия Тимура Алиева, российская локализация помогла существенно снизить стоимость модели. Так, общий уровень локализации по всему производству Skoda в России на сегодняшний день составляет примерно 60%.

Повышение ставок акциза для ряда компаний совпало с выведением на российский рынок новинок с моторами выше 200 л. с. Один из примеров — Kia, презентовавшая в России знаковый для себя премиальный лифтбек Stinger.

В начале 2018 года в Калининграде был развернут процесс его крупноузловой сборки, направленный на сокращение таможенных издержек. А следом в Kia добавили в модельный ряд более доступную, дефорсированную до 197 л. с. версию, чья мощность позволила и обойти повышенный акциз (от 200 л. с.), и опустить стоимость базовой версии Stinger ниже 2 млн рублей.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью Kia Motors Rus Максима Полозкова, дифференцированные ставки акцизного налога учитывались еще при запуске Stinger в России. Отсюда и версии с двухлитровым мотором в двух вариантах форсировки: 197 и 247 сил.

В целом же, по словам Максима, корректировка цен на модели Kia в РФ происходит в силу внешних причин — инфляции, изменения налоговых ставок, тарифов и технического регулирования.