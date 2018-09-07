Машины опять дорожают: сколько готовить денег
По свежим данным аналитиков агентства «Автостат», за последние две недели августа сразу 18 автопроизводителей изменили российские цены на свои модели. За исключением буквально нескольких игроков общая тенденция — на увеличение стоимости: от пары-тройки до нескольких десятков тысяч рублей. В чем причины очередного подъема цен и есть ли предел повышению цен — разбирался iz.ru.
Начало автомобильной осени — как контрастный душ для автовладельца. Следом за стартом международного автосалона в Москве, где в эти дни солируют Renault, «АвтоВАЗ» и Hyundai/KIA, а в числе главных новинок те, что вот-вот поступят в продажу, агентство «Автостат» публикует результаты мониторинга цен на новые автомобили. Общий вывод — дорожает не только новое.
Чуть ранее прайс-листы — естественно, в сторону удорожания — обновили BMW и Audi. На общем фоне новость от PSA о снижении цен на седаны Citroen C4 и Peugeot 408 калужской сборки выглядит приятным исключением. В ответ на вопрос, что мешает ценнику оставаться на своем уровне, эксперты и игроки рынка перечисляют несколько факторов.
Курс
Ситуация с парами рубль–доллар и рубль–евро постоянно меняется и рано или поздно косвенно отражается на итоговом ценнике на продукцию. Стабильности в этом вопросе желают все, но действовать, предугадывать и реагировать на изменения нужно здесь и сейчас. Особенно с учетом новой волны западных санкций.
Всё, что привязано к валюте: импорт, закупка автомобильных компонентов, зарплаты сотрудников и так далее — неизбежно получает импульс от общих колебаний. И это ощущают даже компании с высоким процентом локализации.
Президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис на презентации нового автомобиля Lada Granta на заводе компании в Тольятти
Так, количество российских компонентов на ряде моделей Lada доходит до 90%, однако, по словам президента «АвтоВАЗа» Ива Каракатзаниса, даже такая локализация со всеми ее плюсами не способна полностью изолировать от колебаний курса. И рано или поздно закупаемая для Lada электроника и ряд других зарубежных компонентов «перерисуют» ценник на автомобиль.
Что говорить о производителях с куда меньшей локализацией производства. Волатильность рубля в их случае — едва ли не главный формирующий цену фактор.
Вопрос — как удорожание происходит во времени: плавно или резкими скачками? Тут автопроизводители действуют, исходя из собственной стратегии. Большинство тех, кто сумел поднять уровень российской локализации по меньшей мере до 40%, не спешат удивлять новыми ценами во избежание падения спроса. При этом общее мнение едино: нестабильный рубль — главный виновник подорожания.
Акцизы и сборы
В начале 2018 года Налоговый кодекс РФ получил поправки касательно ставок акциза на автомобили мощностью свыше 200 л. с. Если раньше изымаемая в бюджет сумма в этой мощностной категории была фиксированной (420 рублей за 1 л. с.), то с этого года в ней появились дифференцированные оттенки. Ведь «свыше 200 л. с.» — это и 250, и 300, и 500+.
Теперь автопроизводители с мощными моделями в гамме руководствуются по новой схеме на 2018 год:
200–300 л. с. (714 рублей за 1 л. с.),
300–400 л. с. (1218 рублей за 1 л. с.),
400–500 л. с. (1260 рублей за 1 л. с.),
500+ (1302 рубля за 1 л. с.)
Как следствие — тенденция к подорожанию. И это после пересмотра цен в связи с повышением утилизационного сбора и запланированного на начало 2019 года увеличения ставки НДС с 18% до 20%. Напомним, в среднем за первую половину 2018 года цены на новые автомобили уже выросли в среднем на 5–10%.
Автомобили на линии сборки автозавода
Оттененный нестабильным рублем, НДС также таит неприятные сюрпризы для покупателя. По словам директора по развитию «Рольф» Владимира Мирошникова, в ряде случаев при производстве автомобилей в России этот налог приходится уплачивать несколько раз: на этапе закупки сырья, комплектующих, производства сложных деталей и изделий и так далее. А в результате повышение НДС неизбежно и закономерно найдет отражение в повышении цен на авторынке. А вот окажется ли двухпроцентная прибавка незаметной или будет чувствительной для кошелька клиента конкретного бренда — пока вопрос.
Новые поколения и опции
В конце концов, автомобили дорожают еще и потому, что становятся современнее и лучше. Сменяются поколения, совершенствуется силовая конструкция кузова и пассивная безопасность, увеличивается набор базовых систем и электроники, исчезают простые комплектации, массово вводятся обязательные элементы вроде терминалов комплекса экстренного реагирования «ЭРА-Глонасс».
Демонстрация работы тревожной кнопки системы «ЭРА-Глонасс» в автомобиле KIA
Один из самых ярких примеров такого удорожания — новое поколение Mercedes-Benz G-Class, стартовавшее на российском рынке в конце весны. Несмотря на внешнюю схожесть с моделью предыдущего поколения (индекс W463 в данном случае сохранен), технически новый внедорожник полностью оригинален и лишь стилистически копирует предшественника. Новый кузов и рама, новая электроника, новые подвески и мультимедиа, новые комплектации и наборы опций. В результате формальное подорожание новинки составило около 30 тыс. рублей, но по факту между новым G-Class (от 8 950 000 рублей за 422-сильную версию G500) и старым зияет пропасть в полмиллиона рублей.
Пример проще и новее — рестайлинговый седан Lada Granta, прибавивший 10 тыс. рублей к базовой цене. Итого 419 900 рублей за начальную версию с восьмиклапанным 87-сильным мотором.
Реально ли побороть удорожание?
Ситуация такова, что препятствовать росту цен сегодня крайне сложно. Но полностью принимать все условия нового рынка для производителя чревато риском отпугнуть или потерять покупателя. Выход — работать с каждым ценообразующим фактором отдельно и, насколько возможно, подключать стимулирование.
Так, Группа PSA в лице марок Peugeot и Citroеn провела репозиционирование, в противовес общей тенденции снизив цены на производимые в Калуге седаны 408 и С4 Седан. Получилась выгода до 100 тыс. рублей в зависимости от комплектации, при этом сохранилось и выгодное предложение по Trade-In.
Следом и Skoda объявила сезонные скидки, увеличив в сентябре выгоду на покупку популярного Rapid до 132 700 рублей, Octavia до 145 800 рублей, Superb до 225 000 рублей и Yeti до 240 000 рублей. При этом чешская компания продлила выгодные программы утилизации и Trade-In для ряда моделей, включая кроссовер Kodiaq иностранного производства.
Skoda Rapid
Kodiaq c февраля собирают на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, и, по словам руководителя PR-департамента Skoda Auto Россия Тимура Алиева, российская локализация помогла существенно снизить стоимость модели. Так, общий уровень локализации по всему производству Skoda в России на сегодняшний день составляет примерно 60%.
Повышение ставок акциза для ряда компаний совпало с выведением на российский рынок новинок с моторами выше 200 л. с. Один из примеров — Kia, презентовавшая в России знаковый для себя премиальный лифтбек Stinger.
В начале 2018 года в Калининграде был развернут процесс его крупноузловой сборки, направленный на сокращение таможенных издержек. А следом в Kia добавили в модельный ряд более доступную, дефорсированную до 197 л. с. версию, чья мощность позволила и обойти повышенный акциз (от 200 л. с.), и опустить стоимость базовой версии Stinger ниже 2 млн рублей.
По словам руководителя отдела по связям с общественностью Kia Motors Rus Максима Полозкова, дифференцированные ставки акцизного налога учитывались еще при запуске Stinger в России. Отсюда и версии с двухлитровым мотором в двух вариантах форсировки: 197 и 247 сил.
В целом же, по словам Максима, корректировка цен на модели Kia в РФ происходит в силу внешних причин — инфляции, изменения налоговых ставок, тарифов и технического регулирования.