Прямой эфир

Lada Vesta Cross призвали в армию

Военная полиция и автоинспекция пересядут на отечественные автомобили
0
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военные пересаживаются на отечественные кроссоверы. Военная полиция и автоинспекция получат автомобили Lada Vesta в модификации Cross. Машины задействуют при ведении патрульной службы и сопровождении воинских колонн. Сейчас для этих целей, как правило, используются седаны Ford Focus, собранные во Всеволожске. По словам автоэкспертов, на Lada Vesta Cross военнослужащим будет проще ездить по проселочным дорогам. 

ММАС-2018: наиболее яркие и самые ожидаемые автомобильные премьеры
На первых ролях оказались производители из России и Китая

В Минобороны «Известиям» рассказали, что военное ведомство проводит испытания доработанных для полевых условий Lada Vesta Cross. Они должны пополнить подразделения военной полиции (ВП) и военной автоинспекции (ВАИ). Машины планируется использовать для несения патрульной службы в военных городках и гарнизонах, а также для сопровождения воинских колонн, передвигающихся по дорогам общего пользования при передислокации. Сейчас в ВАИ эксплуатируются внедорожники УАЗ Patriot, а также седаны Ford Focus, изготовленные на российском автозаводе во Всеволожске Ленинградской области. 

В пресс-центре «АвтоВАЗа» «Известиям» сообщили, что ведут переговоры с Минобороны о поставке для военной полиции и автоинспекции Lada Vesta в модификации Cross. Однако детали переговоров пока не разглашаются.

— «АвтоВАЗ» по традиции не комментирует переговоры и просит дождаться их официального завершения, — сказал «Известиям» руководитель пресс-службы компании Сергей Ильинский.

Справка «Известий»

Автомобили линейки Vesta в Тольятти начали производить в 2015 году.

Сейчас Lada Vesta Cross оснащается бензиновыми двигателями экологического класса «Евро-5» и мощностью 106 и 122 л.с. Машина экономична. В смешанном цикле автомобиль на 100 км расходует в зависимости от типа двигателя от 7,1 до 7,7 л топлива. Ведущие колеса — передние. Хотя автомобиль нельзя назвать внедорожником, он имеет высокий клиренс — 203 мм. Цена машины в зависимости от комплектации колеблется от 763 тыс. до 860 тыс. рублей.

 

На военной службе машина получит ряд изменений. Vesta будет поставляться в темно-зеленом цвете со спецсигналами. Машины оснастят радиостанциями. 

Стала известна дата старта продаж вседорожной версии LADA Vesta Cross

Vesta можно использовать как на трассах, так и на проселочных дорогах — ее качества будут востребованы военным ведомством, считает независимый автоэксперт Игорь Моржаретто.

— В модификации Cross машина имеет большой клиренс и хорошую защиту двигателя и кузова снизу, что является серьезным преимуществом на грунтовых автодорогах перед Ford Focus, — пояснил он.

Машина имеет достаточно хорошие скоростные характеристики — в случае необходимости на ней можно догнать нарушителя в городе или на трассе.

— Немаловажно и то, что Lada, в отличие от Ford, — это отечественная марка, — отметил Игорь Моржаретто.

kia-rio-x-line-2017-price-list-rear
Kia Rio — 7801 штука (59 359 с начала года). Kia Rio пока сохраняет лидерство по продажам за семь месяцев, но в июле уступил Vesta. Помимо седана, набирает популярность хэтчбек X-Line с увеличенным дорожным просветом и внедорожным обвесом: 3081 такая машина в прошлом месяце. C августа Rio начали оснащать круиз-контролем
Фото: КИА Моторс Рус
RIAN_2920244
Российский рынок продолжает демонстрировать хороший рост: в июле было продано 13 796 штук, на 10,6% больше по сравнению с прошлым годом. За семь месяцев, по данным Ассюциации европейского бизнеса, реализовали 992 673 автомобиля против 848 214 в 2017 году. Больших сюрпризов эти результаты не преподнесли, но июльские продажи удивили: изменения есть даже в десятке лидеров
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
01_авто_RIAN_3141053
Lada Vesta — 8991 штука (58 626 с начала года). Lada Vesta второй месяц держит титул самого популярного автомобиля в России. По результатам семи месяцев она вплотную подобралась к лидеру — Kia Rio. Спрос на Vesta вырос благодаря появлению новых версий: в апреле представили универсал, а летом к седану добавили внедорожную версию Cross
Фото: РИА Новости
03_авто_ё
Lada Granta — 7599 штук (53 271 с начала года). Lada Granta долгое время лидировала благодаря очень низкой цене: в настоящее время за самый простой седан просят 409,9 тыс. рублей. Теперь она замыкает тройку лидеров, а родственная Kalina на входит даже в топ-25 популярных автомобилей. Granta выпускается с 2011 года, и к Московскому автосалону «АвтоВАЗ» приготовил рестайлинговую версию машины, а имя Kalina скоро станет историей
Фото: lada.ru
04_авто_RIAN_682421
VW Polo — 5618 штук (32 584 с начала года). Седан Polo с небольшими изменениями выпускается в Калуге с 2010 года, но, несмотря на возраст, всё так же пользуется спросом. Например, за надежность и неприхотливость его активно покупают каршеринговые компании. В июле он занял четвертое место, потеснив Solaris и Creta
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
1515755936_1-4
Hyundai Solaris — 5351 штук (39 208 с начала года). Некогда лидер российского рынка, Solaris в минусе. Отчасти это связано с тем, что публика стала предпочитать седанам кроссоверы, а внедорожного варианта, как у родственного Rio, у «Соляриса» нет. В июле он стал только пятым, пропустив вперед VW Polo, хотя разрыв между популярными иномарками небольшой
Фото: www.hyundai.ru
06_авто_Depositphotos_162478828_xl-2015
Hyundai Creta — 5309 штук (38 533 с начала года). Creta — по-прежнему самый продаваемый кроссовер на российском рынке, а в абсолютном зачете он расположился на пятом месте. И демонстрирует высокие темпы роста — плюс в сравнении с июлем и плюс 40% за семь месяцев 2017 года. Залог популярности машины — множество вариантов комплектации
Фото: Depositphotos
07_авто_Depositphotos_79008492_xl-2015
Lada Largus — 3617 штук (24 606 с начала года). В России универсалы не самый популярный тип кузова, исключение — практичный однообъемник Largus, рассчитанный на 5–7 пассажиров. Седьмое место по результатам июля. Мода на кроссоверы коснулась и этой модели: серьезная доля продаж приходится на «приподнятую» версию Largus Cross
Фото: Depositphotos
toyota-Camry-2018-exterior-tme-007-a-full_tcm-3051-1225527
Toyota Camry — 3364 штуки (17 248 сначала года). В список самых продаваемых автомобилей в основном попадают компактные и недорогие автомобили. В седане Toyota Camry почти 5 м длины, а цены начинаются от 1,471 млн рублей. Тем не менее это очень популярная иномарка российской сборки. В итоге — восьмое место среди самых продаваемых автомобилей. Результат лучше, чем у Lada Xray
Фото: www.toyota.kz
1480076366_img_8981
Lada Xray — 3312 штуки (19 700 с начала года). Xray оказался более востребованным, чем родственный Renault Sandero: 9-е место против 12-го в июле. По результатам семи месяцев он замыкает десятку лидеров. Российский кроссовер постоянно совершенствуется — например, на мощных версиях 2018 модельного года появился круиз-контроль
Фото: www.lada.ru
21201491_Duster_Sahara_Challenge
Renault Duster — 3036 штук (24 326 с начала года). Неприхотливый Duster потерял звание самого популярного кроссовера России, но остался в тройке лидеров и даже показывает рост. В июле он занял 10-е место, а по итогам семи месяцев — 8-е. В конце июля с конвейера московского завода сошел 400-тысячный Duster
Фото: пресс-служба Renault Россия
12_авто
Skoda Rapid — 2779 штук (19 743 c начала года). Популярный и практичный лифтбек Skoda Rapid покинул десятку самых популярных автомобилей российского рынка. По результатам июля он занял только 14-е место, оказавшись позади более дорогих кроссоверов Kia Sportage и Toyota RAV4. При этом продажи Rapid в сравнении с прошлогодними показателями выросли. По прошествии семи месяцев 2018 года чешская модель находится на 9-м месте
Фото: www.skoda-avto.ru

В Советской армии ВАИ, как правило, использовала классические советские армейские джипы УАЗ-469 и грузопассажирские УАЗ-452, известные в народе как «Буханка». УАЗ-469 был разработан для транспортировки людей, грузов и автомобильных легких прицепов на всех типах дорог. Выпускался с 1972 года. В Вооруженные силы стран Варшавского договора начал поступать начиная с середины 1970-х годов, сменив другой армейский джип — ГАЗ-69. Ульяновский автозавод до сих пор выпускает модификацию знаменитого армейского «уазика» ­— УАЗ Hunter. Традиция поставок ВАИ «уазиков» не прервалась. Сейчас на вооружении ВАИ состоят новые машины на базе УАЗ Patriot.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Военные автоинспекторы смогут выписывать штрафы
Минобороны разработало регламент работы ВАИ
По российским дорогам поедут экспериментальные бронемашины
Военной автоинспекции планируют дать право регистрировать технику, проходящую испытания

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017