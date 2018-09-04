Lada Vesta Cross призвали в армию

Российские военные пересаживаются на отечественные кроссоверы. Военная полиция и автоинспекция получат автомобили Lada Vesta в модификации Cross. Машины задействуют при ведении патрульной службы и сопровождении воинских колонн. Сейчас для этих целей, как правило, используются седаны Ford Focus, собранные во Всеволожске. По словам автоэкспертов, на Lada Vesta Cross военнослужащим будет проще ездить по проселочным дорогам.

В Минобороны «Известиям» рассказали, что военное ведомство проводит испытания доработанных для полевых условий Lada Vesta Cross. Они должны пополнить подразделения военной полиции (ВП) и военной автоинспекции (ВАИ). Машины планируется использовать для несения патрульной службы в военных городках и гарнизонах, а также для сопровождения воинских колонн, передвигающихся по дорогам общего пользования при передислокации. Сейчас в ВАИ эксплуатируются внедорожники УАЗ Patriot, а также седаны Ford Focus, изготовленные на российском автозаводе во Всеволожске Ленинградской области.

В пресс-центре «АвтоВАЗа» «Известиям» сообщили, что ведут переговоры с Минобороны о поставке для военной полиции и автоинспекции Lada Vesta в модификации Cross. Однако детали переговоров пока не разглашаются.

— «АвтоВАЗ» по традиции не комментирует переговоры и просит дождаться их официального завершения, — сказал «Известиям» руководитель пресс-службы компании Сергей Ильинский.

Справка «Известий» Автомобили линейки Vesta в Тольятти начали производить в 2015 году. Сейчас Lada Vesta Cross оснащается бензиновыми двигателями экологического класса «Евро-5» и мощностью 106 и 122 л.с. Машина экономична. В смешанном цикле автомобиль на 100 км расходует в зависимости от типа двигателя от 7,1 до 7,7 л топлива. Ведущие колеса — передние. Хотя автомобиль нельзя назвать внедорожником, он имеет высокий клиренс — 203 мм. Цена машины в зависимости от комплектации колеблется от 763 тыс. до 860 тыс. рублей.

На военной службе машина получит ряд изменений. Vesta будет поставляться в темно-зеленом цвете со спецсигналами. Машины оснастят радиостанциями.

Vesta можно использовать как на трассах, так и на проселочных дорогах — ее качества будут востребованы военным ведомством, считает независимый автоэксперт Игорь Моржаретто.

— В модификации Cross машина имеет большой клиренс и хорошую защиту двигателя и кузова снизу, что является серьезным преимуществом на грунтовых автодорогах перед Ford Focus, — пояснил он.

Машина имеет достаточно хорошие скоростные характеристики — в случае необходимости на ней можно догнать нарушителя в городе или на трассе.

— Немаловажно и то, что Lada, в отличие от Ford, — это отечественная марка, — отметил Игорь Моржаретто.

kia-rio-x-line-2017-price-list-rear Kia Rio — 7801 штука (59 359 с начала года). Kia Rio пока сохраняет лидерство по продажам за семь месяцев, но в июле уступил Vesta. Помимо седана, набирает популярность хэтчбек X-Line с увеличенным дорожным просветом и внедорожным обвесом: 3081 такая машина в прошлом месяце. C августа Rio начали оснащать круиз-контролем Фото: КИА Моторс Рус RIAN_2920244 Российский рынок продолжает демонстрировать хороший рост: в июле было продано 13 796 штук, на 10,6% больше по сравнению с прошлым годом. За семь месяцев, по данным Ассюциации европейского бизнеса, реализовали 992 673 автомобиля против 848 214 в 2017 году. Больших сюрпризов эти результаты не преподнесли, но июльские продажи удивили: изменения есть даже в десятке лидеров Фото: РИА Новости/Илья Питалев 01_авто_RIAN_3141053 Lada Vesta — 8991 штука (58 626 с начала года). Lada Vesta второй месяц держит титул самого популярного автомобиля в России. По результатам семи месяцев она вплотную подобралась к лидеру — Kia Rio. Спрос на Vesta вырос благодаря появлению новых версий: в апреле представили универсал, а летом к седану добавили внедорожную версию Cross Фото: РИА Новости 03_авто_ё Lada Granta — 7599 штук (53 271 с начала года). Lada Granta долгое время лидировала благодаря очень низкой цене: в настоящее время за самый простой седан просят 409,9 тыс. рублей. Теперь она замыкает тройку лидеров, а родственная Kalina на входит даже в топ-25 популярных автомобилей. Granta выпускается с 2011 года, и к Московскому автосалону «АвтоВАЗ» приготовил рестайлинговую версию машины, а имя Kalina скоро станет историей Фото: lada.ru 04_авто_RIAN_682421 VW Polo — 5618 штук (32 584 с начала года). Седан Polo с небольшими изменениями выпускается в Калуге с 2010 года, но, несмотря на возраст, всё так же пользуется спросом. Например, за надежность и неприхотливость его активно покупают каршеринговые компании. В июле он занял четвертое место, потеснив Solaris и Creta Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок 1515755936_1-4 Hyundai Solaris — 5351 штук (39 208 с начала года). Некогда лидер российского рынка, Solaris в минусе. Отчасти это связано с тем, что публика стала предпочитать седанам кроссоверы, а внедорожного варианта, как у родственного Rio, у «Соляриса» нет. В июле он стал только пятым, пропустив вперед VW Polo, хотя разрыв между популярными иномарками небольшой Фото: www.hyundai.ru 06_авто_Depositphotos_162478828_xl-2015 Hyundai Creta — 5309 штук (38 533 с начала года). Creta — по-прежнему самый продаваемый кроссовер на российском рынке, а в абсолютном зачете он расположился на пятом месте. И демонстрирует высокие темпы роста — плюс в сравнении с июлем и плюс 40% за семь месяцев 2017 года. Залог популярности машины — множество вариантов комплектации Фото: Depositphotos 07_авто_Depositphotos_79008492_xl-2015 Lada Largus — 3617 штук (24 606 с начала года). В России универсалы не самый популярный тип кузова, исключение — практичный однообъемник Largus, рассчитанный на 5–7 пассажиров. Седьмое место по результатам июля. Мода на кроссоверы коснулась и этой модели: серьезная доля продаж приходится на «приподнятую» версию Largus Cross Фото: Depositphotos toyota-Camry-2018-exterior-tme-007-a-full_tcm-3051-1225527 Toyota Camry — 3364 штуки (17 248 сначала года). В список самых продаваемых автомобилей в основном попадают компактные и недорогие автомобили. В седане Toyota Camry почти 5 м длины, а цены начинаются от 1,471 млн рублей. Тем не менее это очень популярная иномарка российской сборки. В итоге — восьмое место среди самых продаваемых автомобилей. Результат лучше, чем у Lada Xray Фото: www.toyota.kz 1480076366_img_8981 Lada Xray — 3312 штуки (19 700 с начала года). Xray оказался более востребованным, чем родственный Renault Sandero: 9-е место против 12-го в июле. По результатам семи месяцев он замыкает десятку лидеров. Российский кроссовер постоянно совершенствуется — например, на мощных версиях 2018 модельного года появился круиз-контроль Фото: www.lada.ru 21201491_Duster_Sahara_Challenge Renault Duster — 3036 штук (24 326 с начала года). Неприхотливый Duster потерял звание самого популярного кроссовера России, но остался в тройке лидеров и даже показывает рост. В июле он занял 10-е место, а по итогам семи месяцев — 8-е. В конце июля с конвейера московского завода сошел 400-тысячный Duster Фото: пресс-служба Renault Россия 12_авто Skoda Rapid — 2779 штук (19 743 c начала года). Популярный и практичный лифтбек Skoda Rapid покинул десятку самых популярных автомобилей российского рынка. По результатам июля он занял только 14-е место, оказавшись позади более дорогих кроссоверов Kia Sportage и Toyota RAV4. При этом продажи Rapid в сравнении с прошлогодними показателями выросли. По прошествии семи месяцев 2018 года чешская модель находится на 9-м месте Фото: www.skoda-avto.ru

В Советской армии ВАИ, как правило, использовала классические советские армейские джипы УАЗ-469 и грузопассажирские УАЗ-452, известные в народе как «Буханка». УАЗ-469 был разработан для транспортировки людей, грузов и автомобильных легких прицепов на всех типах дорог. Выпускался с 1972 года. В Вооруженные силы стран Варшавского договора начал поступать начиная с середины 1970-х годов, сменив другой армейский джип — ГАЗ-69. Ульяновский автозавод до сих пор выпускает модификацию знаменитого армейского «уазика» ­— УАЗ Hunter. Традиция поставок ВАИ «уазиков» не прервалась. Сейчас на вооружении ВАИ состоят новые машины на базе УАЗ Patriot.