Lada Vesta Cross призвали в армию

Российские военные пересаживаются на отечественные кроссоверы. Военная полиция и автоинспекция получат автомобили Lada Vesta в модификации Cross. Машины задействуют при ведении патрульной службы и сопровождении воинских колонн. Сейчас для этих целей, как правило, используются седаны Ford Focus, собранные во Всеволожске. По словам автоэкспертов, на Lada Vesta Cross военнослужащим будет проще ездить по проселочным дорогам.
В Минобороны «Известиям» рассказали, что военное ведомство проводит испытания доработанных для полевых условий Lada Vesta Cross. Они должны пополнить подразделения военной полиции (ВП) и военной автоинспекции (ВАИ). Машины планируется использовать для несения патрульной службы в военных городках и гарнизонах, а также для сопровождения воинских колонн, передвигающихся по дорогам общего пользования при передислокации. Сейчас в ВАИ эксплуатируются внедорожники УАЗ Patriot, а также седаны Ford Focus, изготовленные на российском автозаводе во Всеволожске Ленинградской области.
В пресс-центре «АвтоВАЗа» «Известиям» сообщили, что ведут переговоры с Минобороны о поставке для военной полиции и автоинспекции Lada Vesta в модификации Cross. Однако детали переговоров пока не разглашаются.
— «АвтоВАЗ» по традиции не комментирует переговоры и просит дождаться их официального завершения, — сказал «Известиям» руководитель пресс-службы компании Сергей Ильинский.
На военной службе машина получит ряд изменений. Vesta будет поставляться в темно-зеленом цвете со спецсигналами. Машины оснастят радиостанциями.
Kia Rio — 7801 штука (59 359 с начала года). Kia Rio пока сохраняет лидерство по продажам за семь месяцев, но в июле уступил Vesta. Помимо седана, набирает популярность хэтчбек X-Line с увеличенным дорожным просветом и внедорожным обвесом: 3081 такая машина в прошлом месяце. C августа Rio начали оснащать круиз-контролем
Российский рынок продолжает демонстрировать хороший рост: в июле было продано 13 796 штук, на 10,6% больше по сравнению с прошлым годом. За семь месяцев, по данным Ассюциации европейского бизнеса, реализовали 992 673 автомобиля против 848 214 в 2017 году. Больших сюрпризов эти результаты не преподнесли, но июльские продажи удивили: изменения есть даже в десятке лидеров
Lada Vesta — 8991 штука (58 626 с начала года). Lada Vesta второй месяц держит титул самого популярного автомобиля в России. По результатам семи месяцев она вплотную подобралась к лидеру — Kia Rio. Спрос на Vesta вырос благодаря появлению новых версий: в апреле представили универсал, а летом к седану добавили внедорожную версию Cross
Lada Granta — 7599 штук (53 271 с начала года). Lada Granta долгое время лидировала благодаря очень низкой цене: в настоящее время за самый простой седан просят 409,9 тыс. рублей. Теперь она замыкает тройку лидеров, а родственная Kalina на входит даже в топ-25 популярных автомобилей. Granta выпускается с 2011 года, и к Московскому автосалону «АвтоВАЗ» приготовил рестайлинговую версию машины, а имя Kalina скоро станет историей
VW Polo — 5618 штук (32 584 с начала года). Седан Polo с небольшими изменениями выпускается в Калуге с 2010 года, но, несмотря на возраст, всё так же пользуется спросом. Например, за надежность и неприхотливость его активно покупают каршеринговые компании. В июле он занял четвертое место, потеснив Solaris и Creta
Hyundai Solaris — 5351 штук (39 208 с начала года). Некогда лидер российского рынка, Solaris в минусе. Отчасти это связано с тем, что публика стала предпочитать седанам кроссоверы, а внедорожного варианта, как у родственного Rio, у «Соляриса» нет. В июле он стал только пятым, пропустив вперед VW Polo, хотя разрыв между популярными иномарками небольшой
Hyundai Creta — 5309 штук (38 533 с начала года). Creta — по-прежнему самый продаваемый кроссовер на российском рынке, а в абсолютном зачете он расположился на пятом месте. И демонстрирует высокие темпы роста — плюс в сравнении с июлем и плюс 40% за семь месяцев 2017 года. Залог популярности машины — множество вариантов комплектации
Lada Largus — 3617 штук (24 606 с начала года). В России универсалы не самый популярный тип кузова, исключение — практичный однообъемник Largus, рассчитанный на 5–7 пассажиров. Седьмое место по результатам июля. Мода на кроссоверы коснулась и этой модели: серьезная доля продаж приходится на «приподнятую» версию Largus Cross
Toyota Camry — 3364 штуки (17 248 сначала года). В список самых продаваемых автомобилей в основном попадают компактные и недорогие автомобили. В седане Toyota Camry почти 5 м длины, а цены начинаются от 1,471 млн рублей. Тем не менее это очень популярная иномарка российской сборки. В итоге — восьмое место среди самых продаваемых автомобилей. Результат лучше, чем у Lada Xray
Lada Xray — 3312 штуки (19 700 с начала года). Xray оказался более востребованным, чем родственный Renault Sandero: 9-е место против 12-го в июле. По результатам семи месяцев он замыкает десятку лидеров. Российский кроссовер постоянно совершенствуется — например, на мощных версиях 2018 модельного года появился круиз-контроль
Renault Duster — 3036 штук (24 326 с начала года). Неприхотливый Duster потерял звание самого популярного кроссовера России, но остался в тройке лидеров и даже показывает рост. В июле он занял 10-е место, а по итогам семи месяцев — 8-е. В конце июля с конвейера московского завода сошел 400-тысячный Duster
Skoda Rapid — 2779 штук (19 743 c начала года). Популярный и практичный лифтбек Skoda Rapid покинул десятку самых популярных автомобилей российского рынка. По результатам июля он занял только 14-е место, оказавшись позади более дорогих кроссоверов Kia Sportage и Toyota RAV4. При этом продажи Rapid в сравнении с прошлогодними показателями выросли. По прошествии семи месяцев 2018 года чешская модель находится на 9-м месте
Фото: www.skoda-avto.ru
В Советской армии ВАИ, как правило, использовала классические советские армейские джипы УАЗ-469 и грузопассажирские УАЗ-452, известные в народе как «Буханка». УАЗ-469 был разработан для транспортировки людей, грузов и автомобильных легких прицепов на всех типах дорог. Выпускался с 1972 года. В Вооруженные силы стран Варшавского договора начал поступать начиная с середины 1970-х годов, сменив другой армейский джип — ГАЗ-69. Ульяновский автозавод до сих пор выпускает модификацию знаменитого армейского «уазика» — УАЗ Hunter. Традиция поставок ВАИ «уазиков» не прервалась. Сейчас на вооружении ВАИ состоят новые машины на базе УАЗ Patriot.
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