Городская малютка: для кого сделан Ravon R2

Марка Ravon появилась на нашем рынке в 2015 году, под этим брендом продают недорогие автомобили Chevrolet, сделанные в Узбекистане. Ravon R2 — самый доступный автомобиль с «автоматом» на нашем рынке.

Хетчбэк R2 — субкомпактный автомобиль, его длина чуть больше 3,5 м. Это очень мало, да и в ширину он тоже небольшой. Выигрывает он, пожалуй, только в высоте. На заднем ряду не разгуляешься, место только для двоих. Багажник похож на большую сумку, много не увезешь, разве что пакеты из магазина.

Любой компактный автомобиль требует от конструктора очень тщательного подхода. Это вам не проектировать большую машину, где если и есть огрех, то до него не дотянуться. А здесь всё под руками, и различные неудобства обязательно будут досаждать. Например, почему приборный щиток поставили прямо перед лицом водителя? Он движется вместе с рулем и его невозможно перекрыть ободом, но чтобы на него посмотреть, приходится отвлекаться от дороги. Нелучшим образом настроен с мотором 1,2 (85 л.с.) четырехступенчатый автомат. В диапазоне городских скоростей коробка постоянно переходит с передачи на передачу.

Ravon R2 — автомобиль без особых претензий. Тем не менее он удобен в коротких поездках по городу. Можно приткнуться в любом дворе и у любого магазина. Мотор и салон быстро прогреваются в мороз. А в щадящем режиме R2 не разорителен. R2 хоть и маленький, но всё же автомобиль, а значит, всё в нем должно быть построено по законам полноразмерных машин, без скидки на миниатюрность. Как устроена машина, чего от нее ждать в эксплуатации и как она едет, смотрите в тест-драйве программы «Минтранс» с Вячеславом Субботиным.