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Городская малютка: для кого сделан Ravon R2

Тест-драйв самого доступного автомобиля с «автоматом»
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Фото: ravon.ru
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Марка Ravon появилась на нашем рынке в 2015 году, под этим брендом продают недорогие автомобили Chevrolet, сделанные в Узбекистане. Ravon R2 — самый доступный автомобиль с «автоматом» на нашем рынке.

Хетчбэк R2 — субкомпактный автомобиль, его длина чуть больше 3,5 м. Это очень мало, да и в ширину он тоже небольшой. Выигрывает он, пожалуй, только в высоте. На заднем ряду не разгуляешься, место только для двоих. Багажник похож на большую сумку, много не увезешь, разве что пакеты из магазина.

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Любой компактный автомобиль требует от конструктора очень тщательного подхода. Это вам не проектировать большую машину, где если и есть огрех, то до него не дотянуться. А здесь всё под руками, и различные неудобства обязательно будут досаждать. Например, почему приборный щиток поставили прямо перед лицом водителя? Он движется вместе с рулем и его невозможно перекрыть ободом, но чтобы на него посмотреть, приходится отвлекаться от дороги. Нелучшим образом настроен с мотором 1,2 (85 л.с.) четырехступенчатый автомат. В диапазоне городских скоростей коробка постоянно переходит с передачи на передачу.

Ravon R2 — автомобиль без особых претензий. Тем не менее он удобен в коротких поездках по городу. Можно приткнуться в любом дворе и у любого магазина. Мотор и салон быстро прогреваются в мороз. А в щадящем режиме R2 не разорителен. R2 хоть и маленький, но всё же автомобиль, а значит, всё в нем должно быть построено по законам полноразмерных машин, без скидки на миниатюрность. Как устроена машина, чего от нее ждать в эксплуатации и как она едет, смотрите в тест-драйве программы «Минтранс» с Вячеславом Субботиным.

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