В августе автомобильный рынок в России вырос на 11%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли в августе этого года на 11%. Все десять моделей, вошедших в рейтинг, собираются в основном на российских автозаводах. Об этом говорится в релизе Ассоциации Европейского бизнеса (АЕБ), поступившем в редакцию iz.ru.

По данным комитета автопроизводителей АЕБ, в августе россияне приобрели более 147 тыс. машин, что на 14,6 тыс. экземпляров больше по сравнению с августом 2017 года. Всего за период с января по август этого года был продан 1,14 млн автомобиль.

Так, больше всего купили автомобилей Lada (28 683 шт.), KIA (18 857 шт.), Hyundai (13 993 шт.), Renault (11 534 шт.) и Toyota (9 748 шт.).

В топ–10 также вошли машины марок Volkswagen, Nissan, Skoda, GAZ и Ford.

Среди них самыми продаваемыми моделями стали Lada Vesta, Lada Granta, KIA Rio, Hyundai Creta и Volkswagen Polo.

«С начала этого года восстановление рынка шло хорошими темпами с достижением 18% роста к концу июля. В августе этот тренд продолжился, поддерживаемый пиком спонтанных покупок, связанных с ослаблением рубля», — прокомментировал новые данные председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Йорг Шрайбер.

Он предположил, что в ближайшие месяцы рост продолжится, так как планируемое с января 2019 года повышение НДС, по оценке Шрайбера, обеспечит высокий уровень спроса.

В сентябре аналитическое агентство «Автостат» составило топ-10 самых распространенных в России автомобилей. Самым популярным среди россиян легковым автомобилем стал седан Lada 2107, общая численность которого в стране составляет 1,73 млн экземпляров. Всего, по последней информации на 1 июля, в России насчитывается 42,95 млн легковых автомобилей.