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В августе автомобильный рынок в России вырос на 11%

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Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов
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Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли в августе этого года на 11%. Все десять моделей, вошедших в рейтинг, собираются в основном на российских автозаводах. Об этом говорится в релизе Ассоциации Европейского бизнеса (АЕБ), поступившем в редакцию iz.ru.

По данным комитета автопроизводителей АЕБ, в августе россияне приобрели более 147 тыс. машин, что на 14,6 тыс. экземпляров больше по сравнению с августом 2017 года. Всего за период с января по август этого года был продан 1,14 млн автомобиль.

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Так, больше всего купили автомобилей Lada (28 683 шт.), KIA (18 857 шт.), Hyundai (13 993 шт.), Renault (11 534 шт.) и Toyota (9 748 шт.).

В топ–10 также вошли машины марок Volkswagen, Nissan, Skoda, GAZ и Ford.

Среди них самыми продаваемыми моделями стали Lada Vesta, Lada Granta, KIA Rio, Hyundai Creta и Volkswagen Polo.

«С начала этого года восстановление рынка шло хорошими темпами с достижением 18% роста к концу июля. В августе этот тренд продолжился, поддерживаемый пиком спонтанных покупок, связанных с ослаблением рубля», — прокомментировал новые данные председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Йорг Шрайбер.

Он предположил, что в ближайшие месяцы рост продолжится, так как планируемое с января 2019 года повышение НДС, по оценке Шрайбера, обеспечит высокий уровень спроса.

В сентябре аналитическое агентство «Автостат» составило топ-10 самых распространенных в России автомобилей. Самым популярным среди россиян легковым автомобилем стал седан Lada 2107, общая численность которого в стране составляет 1,73 млн экземпляров. Всего, по последней информации на 1 июля, в России насчитывается 42,95 млн легковых автомобилей.

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