Renault прекратит продажу моделей Logan и Sandero под своим брендом

Корпорация Renault намерена прекратить продажи моделей Logan и Sandero в России и Бразилии. Об этом 5 сентября сообщило издание Automotive News.

Главный дизайнер Renault Лоренс ван ден Акер рассказал порталу, что причиной такого решения является желание бренда выйти в более дорогостоящую категорию.

Кроме того, в России у этих моделей есть серьезные конкуренты в виде продукции Lada.

А так как «АвтоВАЗ» является совместным предприятием «Ростеха» и Renault, оба бренда, по мнению Акера, просто «пожирают друг друга».

В итоге корпорация решила продавать Logan и Sandero под маркой своей румынской «дочки» Dacia.

При этом, как отмечает «РИА Новости», популярный в РФ кроссовер Duster продолжат реализовывать под брендом Renault.

1 сентября был опубликован рейтинг самых популярных марок легковых автомобилей в России.