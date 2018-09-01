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Определены самые популярные марки легковых автомобилей в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Самым распространенным брендом среди легковых автомобилей в России является Lada. На его долю приходится 13,88 млн машин, или более 32% всех легковушек в стране, подсчитали эксперты.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в России на 1 июля 2018 года числилось почти 43 млн легковых машин.

Второй по популярности маркой оказалась японская Toyota. Всего зарегистрировано 3,82 млн легковых машин этого бренда в России. Toyota является лидером российского парка среди иномарок.

На третьем месте  оказался Nissan с показателем 2,05 млн автомобилей. В топ-10 по объему парка легковых машин в России также вошли Hyundai и Kia Renault, Chevrolet, Volkswagen, Ford и Mitsubishi.

20 августа стало известно, что Lada Vesta является самым популярным легковым автомобилем среди российских моделей в первом полугодии 2018 года. За шесть месяцев было продано 49 635 автомобилей этой марки.

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